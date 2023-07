‘Noord-Korea zal de gearresteerde Amerikaanse militair gebruiken tegen de VS’

“Ik dacht eerst dat het een slechte grap was, maar toen hij niet terugkwam, realiseerde ik me dat het echt was,” zei een getuige over het moment dat de soldaat dinsdag ‘lachend’ Noord-Korea binnen rende.

De militair is door het Amerikaanse leger geïdentificeerd als Travis King, een soldaat tweede klasse die sinds 2021 in het leger zit. King, 23 jaar oud, had twee maanden vastgezeten in een Zuid-Koreaanse gevangenis op verdenking van mishandeling. Op 10 juli werd hij vrijgelaten. Volgens CBS News zou hij teruggestuurd zijn naar de Verenigde Staten, maar keerde hij na de veiligheidscontrole op de luchthaven toch weer om.

Daarna sloot hij zich aan bij de zogenaamde DMZ-toer van een groepje toeristen. Bij zo’n toer worden toeristen rondgeleid door de gedemilitariseerde zone, het zwaarbewaakte grensgebied dat Noord- en Zuid-Korea van elkaar scheidt. Op een zeker moment besloot de militair te voet de oversteek te maken, waarom hij dat deed is nog niet duidelijk. De Amerikaanse autoriteiten maken zich zorgen over het welzijn van de militair, en zeggen dat King ‘uit eigen beweging’ handelde. Vermoedelijk zit hij nu vast in een Noord-Koreaanse cel.

Tik op de vingers

“Dit is een bizarre zaak, die potentieel best groot kan worden”, zegt Korea-kenner Remco Breuker. “Het hangt er vanaf hoe Noord-Korea nu gaat reageren. De kans is niet groot dat de militair met een tik op de vingers er vanaf komt en teruggestuurd wordt. Noord-Korea kennende gaan ze er vol voor.”

Uit de illegale oversteek van de soldaat zullen allerlei aanklachten voortvloeien, vermoedt Breuker. “Vanwege het in gevaar brengen van de staatsveiligheid bijvoorbeeld, en spionage zal er ook ongetwijfeld bij komen. Maar Noord-Korea zal eerst proberen uit te zoeken wie de man is, waarom hij dit heeft gedaan en of er meer achter zit. Dan beoordelen ze wat ze eruit kunnen halen. Ik denk dat ze daar opportunistisch in zullen staan.”

De spanningen tussen de VS en Noord-Korea liepen de laatste tijd al aardig op. Afgelopen week stuurde Washington, ter afschrikking van Noord-Korea, een nucleaire onderzeeër naar de wateren rond Korea. Het incident met de militair gooit extra olie op het vuur en ‘komt als een godsgeschenk voor Noord-Korea’, zegt Breuker. “Amerika zal met excuses moeten komen; een soldaat heeft de wet overtreden. Ze zullen er alles aan doen om hem terug te halen, het is een militair die de Amerikaanse staat dient.”

King is niet de eerste Amerikaan die vrijwillig de grens oversteekt, maar een dergelijke actie van een soldaat is wel zeer zeldzaam. Sinds 2017 wordt het Amerikaanse burgers met klem afgeraden om naar Noord-Korea te reizen. Dit advies werd afgekondigd na de dood van de Amerikaanse student Otto Warmbier, die in 2015 werd gearresteerd in Noord-Korea en twee jaar later in zeer slechte staat werd overgedragen. Hij overleed uiteindelijk in de VS.

