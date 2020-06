Noord-Korea legt bom onder dialoog met het zuiden

Wat is er dinsdag gebeurd op de grens tussen Noord- en Zuid-Korea?

Noord-Korea heeft een gebouw opgeblazen in de gedemilitariseerde zone langs de grens. Het kantoor was in 2018 neergezet, met de bedoeling om daar gesprekken te voeren over verdere ontspanning tussen de twee landen die officieel nog altijd met elkaar in oorlog zijn. Zuid-Korea betaalde ruim tien miljoen euro voor de bouw.

Het officiële persbureau in Pyongyang maakte bekend dat ‘een verschrikkelijke explosie’ een einde heeft gemaakt aan het verbindingskantoor, waarin de twee landen ieder een eigen verdieping hadden met daartussen een ontmoetingsruimte. Er was dinsdag niemand aanwezig, het gebouw stond al een tijdje leeg vanwege de coronacrisis.

Waarom vernietigt Noord-Korea zo’n gebouw?

Het communistische regime in Pyongyang is volgens de officiële berichten ‘woedend’ omdat er vanuit Zuid-Korea propagandamateriaal verspreid is naar het noorden. Zuid-Koreanen, vaak gevlucht uit Noord-Korea, laten geregeld ballonnen op met pamfletten die de mensenrechtenschendingen in het noorden aan de kaak stellen. Ook ageren zij tegen nucleaire ambities van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De jongere zus van de grote leider, Kim Yo-jong, had al gewaarschuwd dat het verbindingskantoor voor straf vernietigd zou worden.

Is dat de enige reden voor deze actie?

Nee, waarschijnlijk niet. Noord-Korea heeft een lange traditie van aandacht vragen met spectaculaire acties als het niet krijgt wat het wil. Dat geldt ook voor de proeven met raketten en atoombomen, met als verschil dat die wapens echt gevaarlijk zijn. Het opblazen van het verbindingskantoor is pure symboliek, maar ook die kan zwaar wegen in de relatie tussen noord en zuid.

Kim zit op dit moment in het nauw, ook zijn land is getroffen door de coronacrisis terwijl de bevolking het al heel zwaar had. Ondertussen blijven de internationale sancties tegen Noord-Korea van kracht. Gesprekken tussen Kim en de Amerikaanse president Donald Trump moesten verlichting brengen, maar die zijn vastgelopen. Met het opblazen hoopt Kim de druk op zowel Washington als Seoul te vergroten, zodat zij het gesprek met Pyongyang weer aangaan.

Hoe is de reactie op de explosie in Zuid-Korea?

De regering van president Moon Jae-in zit in een lastig parket. De progressieve Moon heeft altijd ingezet op ontspanning met het noorden, terwijl de conservatieve oppositie juist een hardere lijn wil. De president heeft dinsdag direct zijn belangrijkste ministers en veiligheidsadviseurs bijeengeroepen voor overleg. De vraag is nu of hij tegenmaatregelen neemt, of dat hij vasthoudt aan de wens om tot ontspanning te komen.

Tragisch is ondertussen het lot van de gevluchte Noord-Koreanen in het zuiden. In het land waar zij met veel moeite terecht zijn gekomen worden ze vaak amper geaccepteerd. Ook niet door de regering, voor wie zij een sta-in-de-weg vormen in het streven naar ontspanning.

Wat zegt dit over de relatie tussen noord en zuid?

Die blijft slecht. Noord-Korea scheldt in officiële propaganda geregeld op de regering in het zuiden, die zij niet erkent en die een bondgenoot is van de gehate Amerikanen. Moons pogingen om ontspanning voor elkaar te krijgen leken wat succes te hebben toen Trump en Kim elkaar ontmoetten. Maar nu die gesprekken zijn stilgevallen is Noord-Korea weer begonnen met het testen van raketten, de vernietiging van het verbindingskantoor past in dat plaatje.

