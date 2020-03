Noord-Italië gaat op slot, reisverbod voor 16 miljoen Italianen

De regering van Italië heeft ongekende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken. Zaterdag bleek dat er in 24 uur bijna 1200 nieuwe besmettingen bij waren gekomen (waarmee de teller op ruim 5000 kwam). Zondagavond werd bekend dat er in een etmaal 133 mensen waren overleden aan het virus, daarmee steeg het dodental tot 366. Premier Giuseppe Conte had toen al drastische stappen aangekondigd.

Het hele gewest Lombardije plus veertien noordelijke provincies met daarin steden als Milaan, Venetië, Parma en Rimini gingen als het ware op slot. De 16 miljoen inwoners mogen deze enorme ‘rode zone’ in principe niet uit. Sinds het virus twee weken geleden in Italië is opgedoken, komt 85 procent van alle besmettingen hier voor.

Zaterdagavond maakten de media op hun nieuwssites al melding van dit nieuwe cordon sanitaire en kopten ‘Lombardije gaat dicht’. Maar het blijkt niet om een hermetische afsluiting – met blokkades door politie en het leger – te gaan. De inwoners moeten hun uiterste best doen om daarbinnen te blijven. Alleen als het niet anders kan, mogen ze eruit. Attilio Fontana, de gouverneur van Lombardije, verhelderde zondag op tv: “Degenen die echt voor hun werk moeten reizen, mogen dat doen. Goederen zullen de zone ook in en uit gaan. De supermarkten blijven perfect functioneren.”

Beeld Louman & Friso

Eén meter afstand houden

Scholen en universiteiten waren in dit gebied al dicht, maar nu wordt het sociale leven van een kwart van de Italiaanse bevolking bevroren: feesten, bijeenkomsten en evenementen zijn taboe. Ook begrafenissen en huwelijksfeesten zijn tot 3 april uit den boze. Skiliften gaan dicht. Café’s en restaurants mogen wel open zijn, van 6.00 tot 18.00 uur, maar alleen als gasten er op tenminste één meter afstand van elkaar kunnen blijven. Bioscopen, theaters en musea zijn gesloten. De mensen moeten zo min mogelijk fysiek contact met elkaar hebben.

Het kabinet móest wel op een buitengewone manier ingrijpen, omdat de ziekenhuizen in het noorden het aantal patiënten dat door het virus met ernstige longklachten op de intensive care terechtkomt nauwelijks aankan. Er is een tekort aan bedden en beademingsapparatuur. De vereniging van artsen die in Lombardije op de IC werken, meldde zaterdag dat ‘het onmogelijk is geworden om dit fenomeen nog correct te managen’. Zonder rappe en adequate maatregelen voorzagen de artsen een ‘rampzalige calamiteit’.

Een vrijwel leeg Piazza del Duomo in Milaan. Beeld EPA

Voor de bestuurders is dat al een enorm verontrustende situatie, maar hun échte nachtmerrie is dat het virus ook in het midden en zuiden van het land om zich heen grijpt. Want de gezondheidszorg in het welvarende Noord-Italië is heel goed en efficiënt, maar die in het armere zuiden niet. Daar zijn een stuk minder IC-plekken en er is veel minder gekwalificeerd medisch personeel.

Vandaar dat de gouverneur van het zuidelijke gewest Apulië zijn streekgenoten, die in het noorden werken en van plan waren om thuis op het einde van deze noodsituatie te wachten, zondag smeekte om vooral weg te blijven. Zaterdagavond laat waren er al honderden mensen in Milaan in paniek op treinen naar het zuiden gesprongen. Op Facebook zei Michele Emiliano: “Stap op het eerste treinstation uit, keer om met je auto, neem geen vliegtuig. Breng de epidemie niet naar Apulië.”

Lees ook:

Lege straten in Rome. ‘Het lijkt wel of we in een rampenfilm zitten’

Hoewel Rome ruim vijfhonderd kilometer verwijderd is van de coronahaard in het Noorden van Italië, zijn ook de inwoners van de hoofdstad bezorgd. De Paus geeft zijn zondagse zegen vanaf een videoscherm.