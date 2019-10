Noord-Ierse gedoogpartner DUP kan ook Johnson laten struikelen

Theresa May liep er drie keer op stuk en nu dreigt ook Boris Johnson erover te struikelen: de DUP, de kleine Noord-Ierse gedoogpartner van de Conservatieve regering. Die maakte wederom duidelijk het nieuwe akkoord, dat Johnson met de EU uit het vuur sleepte, niet te zullen steunen.

Het akkoord doorkruist twee belangrijke rode lijnen van de DUP. De oerconservatieve unionisten willen onder alle omstandigheden dat Noord-Ierland na de brexit dezelfde relatie met de EU behoudt als de rest van het Verenigd Koninkrijk en dat is in de deal van Johnson zeker niet het geval.

Noord-Ierland valt in de toekomst wettelijk weliswaar onder de Britse douane-unie, maar in de praktijk zullen de Noord-Ieren de EU-douaneregels volgen. Dat is noodzakelijk om de gevoelige grens tussen Noord-Ierland en Ierland open te houden. Als gevolg daarvan zullen er noodzakelijkerwijs meer grenscontroles nodig zijn tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië, een doorn in het oog van de DUP.

Elke vier jaar stemmen

Als DUP-leider Arlene Foster al akkoord had kunnen gaan met deze andere behandeling, was het voor haar in elk geval cruciaal dat Noord-Ierland zeggenschap zou houden over de nieuwe constructie en er na enkele jaren ook uit zou kunnen stappen als het dat zou willen. Dat is in het akkoord geregeld: het Noord-Ierse parlement, dat overigens al bijna drie jaar niet bijeen is nadat de coalitie tussen de DUP en het katholieke en pro-Ierse Sinn Féin uiteenviel, kan elke vier jaar stemmen over of de nieuwe afspraken werken voor Noord-Ierland.

De DUP wilde meer. Wetende dat de unionisten geen meerderheid hebben in het Noord-Ierse parlement, vond de DUP dat de unionistische partijen samen een veto moesten krijgen over de afspraken. Dat ging de EU en met name Dublin echter te ver. Het compromisvoorstel dat er nu ligt was voor Foster en haar partij onacceptabel.

Mission impossible

Zonder de DUP is het voor premier Johnson uiterst ingewikkeld aan een meerderheid te komen. Hoewel de Noord-Ierse partij slechts tien zetels heeft, kunnen ze op veel solidariteit rekenen onder de harde brexiteers binnen de Conservatieve partij. Verschillende hardline Conservatieven betwijfelen nu of ze het akkoord van Johnson wel gaan steunen.

En de enige weg naar een meerderheid voor de premier is via zijn eigen partij en de DUP, als hij überhaupt een kans wil maken. De oppositie heeft direct duidelijk gemaakt het akkoord nooit te accepteren. Het wordt zaterdag, als de deal in stemming wordt gebracht, hoe dan ook spannend. Johnson heeft nog een dag om de Noord-Ieren alsnog over te halen. Vooralsnog lijkt dat een mission impossible.

J ohnson zit nu in dezelfde parlementaire ellende als May

Hij dacht dat hij het beter kon dan Theresa May. Maar na precies drie maanden premierschap moet Boris Johnson concluderen dat hij weliswaar een ander akkoord met de EU heeft kunnen bereiken, maar dat hij in dezelfde parlementaire ellende zit als zijn voorganger.