Nooit meer aanvallen met bijtend zuur, eisen Indiase vrouwenorganisaties

Nadat weer een meisje is bewerkt met een bijtend zuur hebben vrouwenorganisaties in India een petitie online geplaatst, die in twee dagen ruim 13.000 keer is ondertekend. In de petitie wordt geëist dat het verbod op de verkoop van alle zuurhoudende chemicaliën aan consumenten streng wordt gehandhaafd.

Vorige week werd een zeventienjarig meisje in Delhi het slachtoffer van twee jongens die op een motor langs haar reden en nitrietzuur over haar heen gooiden. Haar jongere zus bleef daarbij ongedeerd en kon hulp halen. Een beveilingscamera filmde de aanslag. De beelden werden verspreid op internet en leidden tot woedende reacties in India.

De meisjes waren op weg naar school. Het misdrijf vond plaats op nog geen honderd meter van hun huis. 8 procent van haar huid is aangetast, vooral haar gezicht en nek. De kans dat haar gezicht voorgoed verminkt blijft is groot. Ze zal sowieso blijvend schade hebben aan haar ogen, zo liet het behandelende ziekenhuis weten.

Het ex-vriendje lijkt doelbewust wraak te hebben genomen

De hoofddader is een ex-vriendje uit de woonwijk van het meisje. Sinds september hadden ze geen contact meer en reageerde zij niet meer op zijn telefoontjes. De twintigjarige Sachin A. lijkt doelbewust wraak op haar te hebben genomen. Hij kocht het bijtende zuur zonder problemen op internet, geïnspireerd door films die hij had gezien over dit soort represailles.

Vervolgens ging hij met een kompaan, die een geleende motor bestuurde, op pad om haar te grazen te nemen. Een derde man ging met de motor van Sachin en zijn telefoon naar een andere locatie in Delhi om Sachin een alibi te kunnen verschaffen. Deze medeplichtige is ook opgepakt.

In de periode van 2017 tot en met 2021 zijn er ruim 1360 zuuraanvallen op vrouwen geweest, zo registreerde het misdaadstatistiek bureau van India. Aangenomen wordt dat dit aantal hooguit een kwart van alle aanslagen betreft, omdat de meeste niet gerapporteerd worden. Het doel is vrijwel altijd wraak op en vernedering van vrouwen door mannen die zich afgewezen voelen. Jaloezie is ook een drijfveer voor deze misdrijven.

Slechts 2,5 procent van de aanslagplegers verscheen voor de rechter

In 2013 bepaalde het hooggerechtshof van India dat de verkoop van bijtende zuren aan consumenten niet is toegestaan, dus ook niet via internet. Potentiële kopers moeten een officieel identiteitsbewijs kunnen tonen, dat door de verkoper wordt geregistreerd. Bovendien moet er een deugdelijke reden zijn om dit soort chemicaliën te mogen aanschaffen. De overheid diende dit te regelen, maar daar kwam weinig of niets van terecht. Ook worden daders nauwelijks bestraft. In 2021 is van alle bekende zaken met zuur circa 2,5 procent van de aanslagplegers voor de rechter gekomen.

Laxmi Agarwal, die de petitie lanceerde, was ook degene die in 2013 de rechtszaak aanspande bij het hooggerechtshof tegen de verkoop van bijtende stoffen. Zij raakte zelf in 2005 als vijftienjarig meisje bij een zuuraanslag ernstig verminkt aan haar gezicht. Het is haar levenswerk geworden om een einde te maken aan dit soort aanvallen in India.

Maar ondanks de maatschappelijk woede over de zuuraanslag van vorige week, zijn zoutzuur, zwavelzuur en nitrietzuur zonder problemen voor iedereen te koop. Dit toonde actrice Deepika Padukone in 2020 nog aan. Zij had de hoofdrol in de Hindi film Chhapaak, te vertalen als Splash, waarin zij een slachtoffer van een zuuraanval speelde en de gevolgen ervan liet zien. Deepika en haar team kochten zonder probleem in een korte tijd 24 flessen met bijtend zuur.

