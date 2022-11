Nooit eerder schoot Noord-Korea zoveel raketten binnen een dag af, Seoul reageert furieus

Noord-Korea schoot woensdag meer dan twintig raketten af, meer dan ooit tevoren binnen het tijdsbestek van één dag. Een daarvan landde ten zuiden van de betwiste zeegrens tussen beide landen, eveneens een unicum.

Zuid-Korea reageerde woensdag furieus op deze ‘provocerende, territoriale inbreuk’ van Noord-Korea, in de woorden van president Yoon Suk-yeol. Het Zuid-Koreaanse leger schoot vanaf vliegtuigen terug met drie lucht-grondraketten, nabij de plek waar de raket eerder in zee terechtkwam.

Eerder die ochtend was het luchtalarm afgegaan boven Ulleung, omdat een ballistische raket vanuit Noord-Korea onderweg leek naar het eilandje met tienduizend inwoners, 120 kilometer uit de kust. Deze raket kwam uiteindelijk ver daarvoor in zee terecht, maar wel ten zuiden van de betwiste zeegrens tussen beide landen, op nog geen 60 kilometer van de havenstad Sokcho. Buiten territoriale wateren, dat nog wel, maar het was voldoende voor Zuid-Korea om direct te reageren op de agressie van hun noorderbuur.

In totaal vuurde Noord-Korea woensdag 23 raketten af, van verschillende types. Ook loste het zo’n honderd artillerieschoten in de militaire bufferzone tussen beide landen, een schending van een eerder verdrag. Aanvankelijk meldde Zuid-Korea nog zeventien raketten, maar later op de dag maakte Zuid-Korea melding van nog eens zes raketten die door de Noord-Koreanen zouden zijn afgevuurd.

‘Het gaat ze om aandacht’

Korea-expert Remco Breuker is niet geschrokken, laat hij vanuit Seoul weten. “En de mensen hier op straat zijn er trouwens ook niet mee bezig. De halloweenramp in uitgaansgebied Itaewon beheerst het nieuws. Behalve het leger en de politiek besteedt eigenlijk niemand aandacht aan deze Noord-Koreaanse raketten.”

Terwijl het juist aandacht is waar het Noord-Korea om te doen is, zegt de Leids historicus. “Noord-Korea is al een tijdje bezig met het opbouwen van een escalatieladder, die moet uitkomen bij het besef dat het weleens oorlog zou kunnen worden.” Want dan kan Noord-Korea gaan onderhandelen, met als inzet het van tafel krijgen van sancties tegen het land. De belofte om zich beter te gaan gedragen, is immers het enige ruilmiddel van Noord-Korea. “Daarom moet het nu ook zo fel van leer trekken”, aldus Breuker.

Amerikaanse gevechtsjagers tijdens de oefening 'Vigilant Storm'. Beeld Reuters

Angst voor invasie

Directe aanleiding voor het Noord-Koreaanse spierballenvertoon is de gezamenlijke militaire oefening in de regio van Zuid-Korea met de Verenigde Staten. Ondanks de afgekondigde rouw na het halloweendrama ging deze exercitie toch van start, onder de naam ‘Vigilant Storm’. Het is een van de grootste militaire oefeningen van de VS en Zuid-Korea tot nog toe, waarbij met honderden gevechtsvliegtuigen aanvallen worden gesimuleerd.

Volgens de Noord-Koreanen is de oefening agressief en provocerend, een opmaat voor een invasie van Noord-Korea. De naam Vigilant Storm zou volgens de Noord-Koreanen een variatie zijn op Desert Storm, de invasie van Irak door de Amerikanen tijdens de Eerste Golfoorlog. Eerder dreigde Noord-Korea met nucleaire wapens om de VS ‘de zwaarste prijs in de geschiedenis’ te laten betalen voor de oefeningen.

Door de halloweenramp is de aandacht even afgeleid van de spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea, tot ongenoegen van Pyongyang, ziet Breuker. “En deze militaire oefeningen vormen een prima aanleiding om de aandacht weer op het gevaar van het noorden te vestigen.” Vandaar al die raketten, hoewel het hoge aantal hem wel verbaast – dat moet de Noord-Koreanen enorm veel kosten.

Daarnaast kan deze escalatie ook een averechts effect hebben: de eventuele nucleaire bewapening van Zuid-Korea zélf. Daarvoor heeft Seoul alles in huis, behalve de politieke wil – vooralsnog, ziet Breuker. “Maar de discussie wordt nu gevoerd in de Zuid-Koreaanse samenleving. De huidige regering is er niet mordicus op tegen. Kernbewapening kan hier gebeuren, met alle gevolgen van dien, en dan schiet Noord-Korea zijn doel op de escalatieladder vér voorbij.”

