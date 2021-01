Noodweer in Idlib brengt vluchtelingen van de regen in de drup

De regen bleef maar stromen in Idlib. Het is de zoveelste tegenslag voor Syriërs die in de vluchtelingenkampen in de noordwestelijke provincie wonen. Op beelden uit het gebied zijn de vluchtelingen te zien, sommigen tot hun knieën weggezakt in het bruine water, druk in de weer met het redden van de weinige bezittingen die ze nog hebben.

Velen van hen hebben vannacht geen droge plek om te slapen, want met de zware regenval van de afgelopen dagen is het tijdelijke onderkomen van zeker duizenden vluchtelingen onbewoonbaar geworden. Een zesjarige jongen kwam om het leven, hij werd bedolven onder een muur die wegzakte.

Vluchteling in eigen land

Idlib is een van de laatste gebieden in Syrië die nog niet in handen zijn van president Assad. Er wonen bijna vier miljoen mensen. Zeker de helft daarvan bestaat uit vluchtelingen uit een ander deel van Syrië. Volgens noodhulporganisatie Artsen zonder Grenzen is het nog moeilijk in te schatten hoeveel van hen precies getroffen zijn door de zware regenval, want de vluchtelingen zijn verspreid over zo’n duizend kampen. Het kan dus even duren voordat er een duidelijk beeld is.

Joel, die wegens veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil, is projectcoördinator voor Noordwest-Syrië bij Artsen zonder Grenzen. Hij schat dat er zeker 350 locaties zijn getroffen. “We denken dat het zeker om 10.000 mensen gaat, maar we verwachten dat het aantal nog zal stijgen”, vertelt hij aan de telefoon. “Veel mensen zijn alles kwijtgeraakt. En de overstromingen hebben de gezondheidssituatie in de kampen erg verslechterd. Vooral de kinderen zijn kwetsbaar, we verwachten dat veel van hen de komende weken ziek zullen worden.”

Sommige mensen kunnen toevlucht zoeken bij familie of vrienden in de buurt met een droger onderkomen. Maar niet iedereen heeft dat geluk. De 24-jarige Mahmud al-Allawi kan nergens heen. “Het kamp is in een meer veranderd, met de tenten erin”, zo vertelt hij aan persbureau AFP. “Dit lijden kan je niet in woorden uitdrukken.”

Te dichtbevolkt

Volgens Joel is een van de grootste problemen dat het gebied te dichtbevolkt is. “Idlib heeft gewoon niet de infrastructuur om al deze mensen te huisvesten”, vertelt hij. “Dit gebied overstroomt meerdere keren per jaar. Mensen vestigen zich op plekken waarvan ze weten dat het te laaggelegen is om echt veilig te zijn, maar ze hebben simpelweg geen andere plek om naartoe te gaan. Het is te vol.”

De weersverwachting voor de komende dagen biedt volgens hem weinig soelaas: er zijn sneeuwbuien voorspeld, en de temperatuur kan dalen tot wel 3 graden onder nul. Het is de vraag of iedereen op tijd onderdak zal vinden.

De achternaam van Joel is bekend bij de hoofdredactie .

