Noodtoestand houdt demonstranten in Bangkok niet tegen

Ondanks de afkondiging van de noodtoestand gingen demonstranten donderdag toch weer de straat op in Bangkok. Zeker tienduizend betogers verzamelden zich rond een kruispunt in de Thaise hoofdstad, vlakbij glimmende tempels en paleizen. Net als eerder eisten ze meer democratie, minder macht voor de koning en vrijlating van opgepakte activisten. “Laat onze vrienden vrij”, scandeerden ze.

Op grond van de noodtoestand, die in de nacht van woensdag op donderdag werd uitgeroepen, zijn bijeenkomsten van meer dan vier personen verboden in Bangkok. De politie kan mensen weren uit door haar aangewezen gebieden. En de media zijn met een beroep op ‘de nationale veiligheid’ en ‘rust en orde’ aan banden gelegd.

Maar ondanks de aanwezige oproerpolitie trokken de betogers zich niks aan van die restricties. Ze lieten onder meer massaal de lichtjes van hun mobieltjes schitterden in de duisternis. En bij het einde van het protest rond 22.00 uur lokale tijd riep een van hun leiders op om voortaan elke avond op dezelfde plek te demonstreren. “We vechten door tot onze dood.”

Opgepakt wegens opruiing

Intussen arresteerde de politie enkele tientallen betogers, onder wie zeker drie leiders. Een van hen, mensenrechtenadvocaat Arnon Nampa, meldde via Facebook dat hij werd gedwongen om aan boord te gaan van een helicopter naar de noordelijke stad Chiang Mai. Daar wordt hij vervolgd voor opruiing vanwege een toespraak die hij in augustus hield.

Nampa was toen de eerste die openlijk terugdringing van de macht van de koning eiste, waarmee hij een groot taboe doorbrak. “Dit is een schending van mijn rechten en extreem gevaarlijk voor mij”, aldus de advocaat over zijn gedwongen helicoptervlucht.

Het protest voor meer democratie, geleid door studenten, begon in maart. Het zakte kort daarna in toen Thailand plat werd gelegd vanwege het coronavirus. Maar nu het virus is beteugeld, laait het verzet weer op.

De afkondiging van de noodtoestand kwam na een grote demonstratie woensdag. Daarbij kwam een motorcolonne met koningin Suthida, die op weg was naar een boeddhistische tempel, kortstondig terecht tussen joelende demonstranten. Sommige betogers brachten de drievingergroet van de pro-democratiebeweging naar de vorstin. “Van ons belastinggeld!” werd er ook geroepen. Het was voor het eerst dat een lid van het koningshuis zo direct werd geconfronteerd met de onvrede. Filmpjes van het incident werden wijd verspreid via sociale media.

Thailand was voor zijn laatste legercoup in 2014 ook het toneel van straatprotesten. Destijds stonden zogenoemde ‘roodhemden’, vooral gesteund door armen en plattelandsbewoners, tegenover de met de monarchie en het leger sympathiserende ‘geelhemden’, gesteund door de stedelijke elite en middenklasse. De huidige protesten worden met name gedreven door jongeren, die genoeg hebben van de grote rol van de generaals en de koning. Zij eisen grondwetshervormingen en het aftreden van premier en oud-juntaleider Prayuth Chan-ocha, die in 2014 de macht greep en nu in burgerpak regeert.

Lees ook:

Rivaliserende protesten over omstreden koning drijven de spanning in Thailand op

Zeker tienduizend betogers hebben woensdag in de Thaise hoofdstad Bangkok gedemonstreerd voor meer democratie en minder macht voor de koning. Enkele duizenden monarchisten hielden tegelijk een tegendemonstratie.

Drie mensen vertellen waarom ze meedoen aan Thailands grootste protestbeweging

In de Thaise hoofdstad Bangkok wordt woensdag een grote anti-regeringsdemonstratie verwacht. Het is de zoveelste demonstratie nadat studenten afgelopen zomer de straat opgingen om het vertrek van premier Prayuth Chan-ocha te eisen, en op te roepen tot het herstel van de Thaise democratie.

Impopulair op de troon: intriges en repressie aan het Thaise hof

De nieuwe Thaise vorst Vajiralongkorn grossiert in excentrieke strapatsen en trekt steeds meer macht naar zich toe. “Zijn vader pretendeerde tenminste nog dat het een democratie was.”