Noodhulp voor Syrië verdwijnt in de zakken van het Assad-regime, wat kan de VN daar aan doen?

Miljoenen Syriërs hebben te weinig te eten, en kunnen zich niet veroorloven hun huis te verwarmen, aldus de Verenigde Naties. Bijna twaalf jaar na het begin van het conflict in Syrië is er in het land nog altijd een van de grootste hulpoperaties ter wereld aan de gang.

In 2022 ging er meer dan 2 miljard euro aan hulp naar het land, om de bewoners te ondersteunen met voedselhulp, schoolspullen, kachels en gezondheidszorg. Tegelijkertijd waarschuwen experts dat een groot deel van de hulp die via Damascus wordt verspreid, niet in de juiste handen terechtkomt. Dat is nu weer extra relevant, omdat de Veiligheidsraad van de VN zich maandag buigt over een resolutie die het mogelijk maakt om hulp te verstrekken buiten het regime om (zie kader).

Dilemma van de hulpverlening

In 2023 hebben volgens de Verenigde Naties 15,3 miljoen mensen, zo’n 70 procent van de Syrische bevolking, humanitaire hulp nodig. Vorig jaar waren dat er nog 14,6 miljoen. Beide zijn records sinds de aanvang van het conflict in 2011. En dat terwijl de regering van president Assad sinds 2019 een groot deel van het land weer in handen heeft – alleen in het noorden van het land zijn nog grote enclaves buiten het gezag van het regime.

De VN hebben sinds het begin van het conflict 22 miljard euro uitgegeven in Syrië. Daarmee is het een van de grootste bronnen van inkomsten voor het door sancties geteisterde land. “De bevolking lijdt, er is nog steeds behoefte aan humanitaire hulp”, stelt Carsten Wieland, een voormalige VN-adviseur die een boek schreef over de problematiek van hulpverlening in Syrië. “Maar”, zo schetst hij het dilemma, “verlengt die hulp niet de weerbaarheid van een regime dat nog steeds zijn eigen mensen vermoordt en niet wil veranderen?”

Kwart van de aanbestedingen naar mensen op sanctielijsten

Sinds het begin van de operatie in Syrië heeft het regime strenge eisen gesteld aan de VN. Zo mag er alleen maar samengewerkt worden met partners die door het Syrische regime zijn goedgekeurd. Dat zorgt ervoor dat bondgenoten van het Assad-regime verdienen aan hulp. Bijna een kwart van VN-aanbestedingen binnen Syrië ging in 2019 en 2020 naar bedrijven van mensen die op een sanctielijst staan van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten, aldus een rapport van de Syrian Legal Development Network. Die ngo spitte 280 miljoen euro aan publieke aanbestedingen door.

“Er is ruimte om te manoeuvreren maar die wordt niet gebruikt”, zegt Eyad Hamid, een van de auteurs van het rapport. “Het beste voorbeeld hiervan is Desert Falcon, een bedrijf dat schoolspullen, eten, muziekinstrumenten importeert. Het heeft twee eigenaren, een is een parlementslid en de ander staat aan het hoofd van een militie. De VN hoeven niet met deze partij samen te werken.”

Meer dan de helft van de hulp verdwijnt

Daarnaast verdwijnt veel hulp. “Iedereen in Syrië weet dat het hulpprogramma van de VN in Syrië dat vanuit Damascus wordt gerund een zeef is en dat ze niet kunnen verklaren waar hun hulp naartoe gaan”, aldus Sasha Ghosh-Siminoff, een onderzoeker van het New Lines Institute, een Amerikaanse denktank. Hij sprak met meer dan honderd medewerkers van lokale partners van de VN, van smokkelaars en zakenlui tot medewerkers van ngo’s die samenwerken met VN-organisaties. Die lokale medewerkers schatten dat 60 tot 80 procent van de hulp verdwijnt; afgedragen aan de veiligheidsdiensten – er werden bijvoorbeeld bij veroverde Syrische legerbases geregeld pallets met VN-voedsel aangetroffen – of verkocht door zakenmensen die goede connecties hebben met het Assad-regime.

De corruptie reikt zelfs tot aan de hoogste niveaus binnen de VN zelf. Vorig jaar oktober werd bekend dat de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in Syrië ambtenaren van het regime paaide met dure cadeaus zoals computers, gouden munten en zelfs auto’s. Ook zette ze haar medewerkers onder druk om contracten af te sluiten met hooggeplaatste politici. Bovendien werd medische hulp alleen maar uitgedeeld in Damascus, terwijl juist in andere delen van Syrië een gebrek was aan medische apparatuur en medicijnen, aldus WHO-medewerkers.

Maandag bespreking in Veiligheidsraad De 4 miljoen bewoners van het door rebellen beheerste noordwesten van Syrië krijgen hulp via Turkije, buiten het Syrische regime om. Dit wordt geregeld middels een speciale resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De operatie begon in 2014 met vier grensovergangen, een met Irak, een met Jordanië en twee met Turkije (destijds waren er ook in het zuiden en oosten van het land gebieden die buiten de greep van Damascus vielen). Rusland en China zijn tegen dit soort hulpverlening, omdat het de soevereiniteit van hun bondgenoot Syrië aantast. De afgelopen jaren hebben deze twee landen, beide permanent lid van de VN-Veiligheidsraad met vetorecht, ervoor gezorgd dat de hulp via drie van de vier grensovergangen stopte. Er is nu nog maar één Turkse grensovergang over, Bab al-Hawa. Elke maand gaan er daar 600 vrachtwagens met hulp de grens over, met eten en hulp voor gemiddeld 2,7 miljoen mensen. Maandag bespreekt de Veiligheidsraad of Bal al-Hawa nog zes maanden open mag blijven. In juli vorig jaar ging Rusland niet akkoord met een verlenging van een jaar, vandaar dat de Veiligheidsraad nu weer moet stemmen. De tijd dringt; het huidige mandaat voor de hulp via Turkije verloopt dinsdag 10 januari. De bazen van zeven VN-agentschappen waarschuwen dat niet verlengen ‘catastrofaal’ zou zijn voor de bevolking.

