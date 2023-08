Nog zeker 1300 vermisten na verwoestende brand op Maui

Pas nu het gebied weer toegankelijk is, wordt duidelijk hoe verwoestend de natuurbranden op het Hawaïaanse eiland Maui van vorige week zijn geweest. Inmiddels zijn ruim honderd lichamen geborgen; nog ongeveer 1300 mensen worden vermist. Het historische stadje Lahaina is voor vier vijfde in de as gelegd.

Vanwege de staat van de lichamen konden tot nu slechts vier slachtoffers worden geïdentificeerd. Van twee van hen maakten de autoriteiten de namen bekend; het gaat om een man en een vrouw uit Lahaina. Volgens de gouverneur van Hawaï zal het nog dagen duren voor het mogelijk is een preciezere schatting van het aantal mensen te geven dat omkwam in de vlammenzee.

Nog maar een kwart van het rampgebied is doorzocht op menselijke overblijfselen, onder meer met behulp van kadaverspeurhonden. Identificatie kan wel eens maanden of zelfs jaren gaan duren, waarschuwen experts. Van veel lichamen is door de hoge temperatuur weinig meer over. Bovendien is een groot deel van de medische documentatie, die kan helpen bij het vaststellen van iemands identiteit, in de vlammenzee verloren gegaan.

Overvallen door het vuur

De oorzaak van de branden is nog steeds niet bekend. Veel bewoners van Lahaina werden overvallen door het vuur. Vanwege de harde wind en grote droogte konden de vlammen razendsnel om zich heen grijpen. Het alarmsysteem van sirenes werkte volgens overlevenden niet. Toen de vlammen naderden, stapten velen in paniek in hun auto om te vluchten. Zij kwamen in files terecht en konden niet allemaal op tijd ontsnappen. Ook de materiële schade is enorm. Veel gebouwen in Lahaina waren van hout. Naar schatting gingen 2700 huizen in vlammen op.

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill zullen volgende week een bezoek brengen aan het rampgebied. Bewoners vinden dat veel te laat en hebben kritiek op de in hun ogen trage reactie van de landelijke overheid. “Geen commentaar”, zei Biden afgelopen weekend nog toen het dodental begon op te lopen. Dinsdag zei hij dat hij niet in de weg wil lopen. “Ik wil er zeker van zijn dat we de herstelwerkzaamheden niet verstoren.”

De landelijke overheid heeft wel 500 hulpverleners gestuurd, onder wie 150 reddingwerkers. Ook het leger en de kustwacht worden ingezet, verzekerde Biden. Getroffen bewoners kunnen 700 dollar noodhulp krijgen, evenals goedkope leningen.

Niet het hele eiland is getroffen

Die laatste zullen ook nodig zijn om het eiland er financieel weer bovenop te helpen. Maui is afhankelijk van toerisme: tachtig cent van elke dollar die er wordt verdiend, komt van vakantiegangers. Zo’n 46.000 van hen verlieten het eiland na de branden, maar ook nu nog zijn er toeristen te vinden: op zo’n vijftig kilometer van Lahaina zijn resorts gewoon open en luieren hotelgasten op het strand en zwemmen ze in zee.

Er komen nog steeds bezoekers aan, ondanks de oproep van de autoriteiten om het eiland tot nader order te mijden. Miljardairs als tv-ster Oprah Winfrey en ondernemers Peter Thiel en Jeff Bezos hebben er stukken land en villa’s, die voor zover bekend gespaard zijn gebleven. Sommige bewoners zijn bang dat luxeprojecten bij de wederopbouw voorrang krijgen, wat de economische tweedeling op het eiland verder zou vergroten.

