Nog voor ze er staan zijn de Chinezen woedend over Amerikaanse raketten

Waar de Amerikaanse prioriteiten liggen, is wel duidelijk: de eerste reis van president Trumps nieuwe minister van defensie, Mark Esper, voert hem naar het Verre Oosten. Esper wil ‘binnen enkele maanden’ middellange-afstandsraketten plaatsen in deze regio, zei hij, onderweg naar Sydney. Na Australië bezoekt hij Nieuw-Zeeland, Japan, Zuid-Korea en Mongolië.

Het plaatsen van raketten is mogelijk nu het INF-verdrag sinds afgelopen vrijdag niet meer geldt. Dat verdrag, in 1987 ondertekend door de VS en de toenmalige Sovjet-Unie, verbood raketten met een bereik van 500 tot 5500 kilometer die vanaf de grond gelanceerd worden, al dan niet met een nucleaire lading. Maar Trump wilde ervan af, omdat Rusland zich niet zou houden aan de afspraken.

Het opzeggen van het verdrag heeft niet alleen gevolgen voor Europa, waar wellicht nieuwe raketten geplaatst worden, maar ook voor Oost-Azië. China, dat niet gebonden was door de afspraken, heeft al veel middellange-afstandsraketten. Esper vindt het nodig om daar Amerikaanse wapens tegenover te zetten, om zo de toenemende militaire kracht van China en ook van Noord-Korea te pareren.

De VS beginnen binnenkort met het testen van twee nieuwe wapens die hiervoor geschikt zijn: een laagvliegend kruisvluchtwapen met een bereik van ongeveer duizend kilometer en een raket die enkele duizenden kilometers kan bestrijken. Dat is het type wapen dat ook Noord-Korea al meerdere malen heeft getest. Beide wapens kunnen ook kernkoppen dragen.

Kernwapens

Fu Cong, hoofd ontwapening op het Chinese ministerie van buitenlandse zaken, reageerde dinsdag furieus op de Amerikaanse plannen. “We zullen niet werkeloos toekijken”, zei Fu. “We zijn genoodzaakt om tegenmaatregelen te nemen als de VS middellange-afstandsraketten plaatst in dit deel van de wereld.” Welke tegenmaatregelen Peking overweegt, wilde hij niet zeggen. “Alles ligt op tafel.”

Dat de VS zich bedreigd voelen door de Chinese raketten is onterecht, aldus Fu, want die kunnen het Amerikaanse continent helemaal niet bereiken. Maar als Washington raketten in de regio plaatst, kan het daarmee China wel degelijk treffen. De VS maken zich toch druk om de Chinese wapens omdat die gericht kunnen zijn op de Amerikaanse bondgenoten in de regio.

Die bondgenoten moeten ‘voorzichtig zijn’, waarschuwde Fu. Australië, Japan en Zuid-Korea kunnen maar beter niet meewerken aan de plaatsing van raketten, want “die dient het nationaal belang van deze landen niet”. Australië heeft inmiddels laten weten dat het geen Amerikaanse raketten zal neerzetten, Japan heeft opgeroepen tot nieuwe onderhandelingen over wapenbeheersing in de regio.

De Amerikanen kunnen nu wel vergeten dat China meepraat over het terugdringen van kernwapens, zo maakte Fu duidelijk. Trump heeft bij het opzeggen van het INF-verdrag gezegd dat nieuwe afspraken nodig zijn waar ook China aan meedoet. Maar Peking wijst erop dat Rusland en Amerika nog altijd over veel meer kernwapens beschikken.

