Nog steeds geen uitslag in Suriname, Bouterse eist hertelling

De Surinaamse president Desi Bouterse, die de afgelopen parlementsverkiezingen volgens de voorlopige uitslag fors verliest, heeft een hertelling aangevraagd.

In een interview met de Surinaamse radiozender SRS kondigde hij donderdagavond (Nederlandse tijd) aan een hertelling te vragen waarbij de hele bevolking kan meekijken. Bouterse riep op rustig te blijven. “De zaak is inderdaad spannend, maar we moeten sportief blijven.”

Suriname wacht nog altijd op de einduitslag van de verkiezingen die maandag werden gehouden. Volgens het ministerie van binnenlandse zaken hebben de maatregelen tegen het coronavirus onder andere gezorgd voor de vertraging. De stemmen zouden inmiddels wel zijn geteld maar worden om nog onduidelijke reden niet bekend gemaakt. Ondertussen nemen geruchten over fraude en ruzies over het chaotische verloop bij het tellen van de stemmen toe.

De oppositiepartijen, onder leiding van de winnende VHP, hebben gisterochtend tijdens een persconferentie hun zorgen over de situatie geuit. Zo is volgens politicus Ronnie Brunswijk, de voorzitter van de Abop-partij, geprobeerd om twee dozen met processen-verbaal die op het hoofdstembureau lagen te openen. Nadat hij het hoofd van het stembureau daarop had aangesproken, zouden de dozen weer zijn teruggezet. De oppositie zegt geen vertrouwen meer te hebben in de voorzitter van het hoofdstembureau en heeft het Onafhankelijk Kiesbureau opgeroepen snel op te treden.

De stemmen zijn geteld, maar Suriname heeft nog geen einduitslag. Desi Bouterse eist een hertelling. Beeld ANP

Een groep internationale waarnemers van de Organisatie van Amerikaanse Staten (Oas) stelde in een voorlopig rapport vast dat de verkiezingen ordelijk zijn verlopen. Wel hadden zij kritiek op het gesprek dat de Surinaamse president Desi Bouterse en de voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau op verkiezingsdag met elkaar hebben gevoerd. Een kandidaat zou geen contact met de kiescommissie moeten hebben, aldus de waarnemers.

En ook al is die officiële uitslag dus nog niet bekend, verwacht wordt dat die niet erg zal afwijken van de tussentijdse uitslagen. Die wijzen op een groot verlies voor Bouterse’s NDP van 26 naar ongeveer 16 zetels. De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) van Chan Santhoki staat voorlopig op 20 van de 51 te verdelen parlementszetels en zou daarmee de grootste partij van het land worden.

Een comfortabele positie om alvast te midden van al het rumoer mogelijke samenwerking met een paar andere oppositiepartijen af te tasten. Volgens nieuwssite Starnieuws zou Santhoki al in gesprek zijn met de partijen Abop en NPS, die waarschijnlijk op respectievelijk 7 en 4 zetels kunnen rekenen. Santokhi – die in 2015 de verkiezingen verloor – heeft de laatste tijd flink aan populariteit gewonnen. Met zijn VHP, die van oudsher vooral Hindostanen trok, wist hij bij deze stembusgang ook andere groepen aan zich te binden. Onder meer door ook veel niet-Hindostanen op verkiesbare plekken te plaatsen.

De leiders van Abop en NPS hebben er naar verluidt geen bezwaar tegen als Santokhi naar voren wordt geschoven om de nieuwe president te worden. Hij moet dan nog wel twee derde van het parlement achter zich weten te krijgen. De VHP-leider zou staan te popelen om aan de slag te gaan. “De problemen zijn immens en we moeten het land zo snel mogelijk uit de problemen halen.”

