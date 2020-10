Nog steeds geen schot in brexit-overleg

De negende ronde van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de toekomstige (handels)relatie hebben kleine stapjes vooruit opgeleverd, maar op de grote onderwerpen bestaan nog steeds ‘ernstige’ meningsverschillen. Dat liet EU-brexit-hoofdonderhandelaar Michel Barnier vrijdagmiddag weten.

De Fransman zag lichtpuntjes in het overleg over onder meer luchtverkeersveiligheid en het respect voor individuele vrijheden. Maar de bekende blokkades blijven overeind: eerlijke concurrentie, visserij en toezicht op gemaakte afspraken.

Dat laatste thema is voor de EU zelfs nog belangrijker geworden in het licht van Britse wetsvoorstellen die in tegenspraak zijn met het vorig jaar gesloten terugtrekkingsakkoord. Barnier wijst daar expliciet op bij het hameren op het belang van ‘robuuste mechanismen voor naleving en conflictbeslechting’.

Nog geen afspraken over ordelijk verloop

Donderdag zette de Europese Commissie een eerste formele stap in een juridische aanklacht van het VK wegens die schending van eerdere afspraken. Intussen nadert 1 januari met rasse schreden, de dag van het daadwerkelijke vertrek van het VK uit de interne EU-markt en de douane-unie, vooralsnog zonder afspraken over een ordelijk verloop.

“Om een akkoord te bereiken, moeten de verschillen hoognodig worden overbrugd, de komende weken”, aldus Barnier. “Wij blijven doorgaan met onze kalme en respectvolle houding, en blijven verenigd en vastbesloten tot het einde van deze onderhandelingen.”

De Britse premier Boris Johnson heeft vorige maand 15 oktober genoemd als uiterste datum voor een akkoord. Daarna zou verder praten zinloos zijn en zou hij vrede hebben met een no-deal-brexit. De vraag is hoe hard hij vasthoudt aan dat ultimatum als de gesprekken straks in een beslissende fase zitten.

Johnson overlegt zaterdag per videoverbinding met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie over ‘de volgende stappen’, aldus een commissiewoordvoerder.

Europese Commissie zet eerder ultimatum om in actie. De Britten dreigen de brexit-afspraken van vorig jaar te schenden, en daarmee het onderlinge vertrouwen.