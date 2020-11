Nog lang niet iedereen ziet een vrouwelijke leider zitten

Het zijn historische tijden voor vrouwen in politieke functies, nu Kamala Harris de eerste vrouwelijke vicepresident in de Amerikaanse geschiedenis wordt en vrouwelijke leiders als Angela Merkel (Duitsland) en Jacinda Ardern (Nieuw-Zeeland) opvallen door hun effectieve corona-beleid. Met dergelijke voorbeelden, zo suggereerde Harris dit weekend in haar overwinningstoespraak, zullen veel meer meisjes overal ter wereld nu denken: dat kan ik ook.

Maar niet iedereen is daaraan toe, als we een rapport van onderzoeksbureau Kantar mogen geloven. In hun Reykjavik Index for Leadership doet Kantar jaarlijks onderzoek onder 23.000 mensen in de G7-landen plus India, Kenia en Nigeria naar de acceptatie van vrouwen in leidinggevende functies. Dit jaar blijkt dat krap de helft van de bevolking van de rijke G7 (Groot-Brittannië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en de VS) zich ‘erg op z'n gemak’ zou voelen met een vrouw als regeringsleider – met 59 procent van de vrouwen en 46 procent van de mannen.

De onderzoekers noteerden dat jongeren meer vooroordelen blijken te hebben over vrouwelijke leiders dan ouderen. Vooral in Italië en Duitsland is er bovendien een kloof tussen de opvattingen van jonge mannen en jonge vrouwen. Michelle Harrison, mede-oprichter van de index, was tegenover persbureau Reuters daarom niet optimistisch. “We kunnen er niet vanuit gaan dat het op het vlak van gelijkheid de goede kant op gaat. Niets wijst erop dat we in een tijdperk van verandering leven. Het zou zelfs de andere kant op kunnen gaan.”

