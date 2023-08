Nog geen einde aan ontbossing, toch is de Amazonetop niet geheel mislukt

De Amazonetop was bedoeld om de ontbossing van het regenwoud in 2030 te stoppen. Maar de bijeenkomst in de Braziliaanse stad Belém is op hoofdpunten mislukt.

De acht regeringsleiders van de Amazonelanden konden het niet eens worden over een tijdpad om te staken met de houtkap en de oliewinning in de Amazone, blijkt uit een verklaring. Wel wisten de landen afspraken te maken over samenwerking op het gebied van economie, wetenschap, gezondheidszorg en misdaadbestrijding.

De top word niet als een totale mislukking beschouwd omdat er op bepaalde punten wel degelijk concrete afspraken zijn gemaakt en omdat er voor het eerst sinds de jaren negentig sprake is van overleg tussen de Amazonelanden Brazilië, Guyana, Suriname, Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru en Bolivia. Die samenwerking wordt ook van belang geacht voor de volgende klimaattop van de Verenigde naties, COP-28, die eind dit jaar in de Verenigde Arabische Emiraten zal worden gehouden.

Kantelpunt ontbossing

De Amazone is door de jaren heen al voor 17 procent ontbost en nadert daarmee een kantelpunt. Bij ontbossing van 20 tot 25 procent verandert het regenwoud langzaam maar onvermijdelijk in een savanne. De consequenties zijn dat het gebied dan geen CO2 meer vasthoudt en dat het geen water meer uitstoot dat in andere regio’s in Latijns-Amerika als regen neervalt.

Landen die deelnemen aan de Amazonetop in Latijns-Amerika. Beeld Bart Friso

In de verklaring van Belém spreken de regeringsleiders wel de intentie uit dat het oerwoud niet zodanig kan worden gekapt dat het gevreesde kantelpunt wordt bereikt. Het jaartal 2030, dat onder meer door Brazilië wordt aangehouden om een totaal einde aan de ontbossing te maken, wordt niet genoemd. Niet alle landen wilden zich daaraan verbinden, omdat bij hen de middelen zouden ontbreken om deze doelstelling te halen.

Er wordt daarbij ook gekeken naar financiële steun van de rijke landen om die doelstelling te realiseren door bij te dragen aan bijvoorbeeld het Braziliaanse Amazonefonds, waar Noorwegen en Duitsland belangrijke donoren van zijn. Meer westerse landen zouden dit voorbeeld moeten volgen om zo snel mogelijk een einde te maken aan de ontbossing van het oerwoud.

Oliewinning

De Colombiaanse president Gustavo Petro was de enige die in Belém ijverde voor een einde aan oliewinning in het Amazonegebied. Hij bracht daarmee gastland Brazilië in verlegenheid. In Brazilië woedt een discussie om olie te winnen bij de monding van de Amazonerivier. De Braziliaanse oliemaatschappij Petrobras vroeg daarvoor een vergunning aan, die werd afgekeurd omdat ze niet aan de voorwaarden voldeed. Het bedrijf werkt aan een nieuwe aanvraag om alsnog te kunnen gaan boren.

Binnen de regering is verdeeldheid over de kwestie. De minister van milieu is tegen boren, die van mijnbouw voor. President Luiz Inácio Lula da Silva heeft zich tot dusverre op de vlakte gehouden. Zo had Raoni Metuktire, een van de bekendste inheemse leiders van Brazilië, Lula om een afspraak in Belém gevraagd om over de oliekwestie te praten. De president gaf daaraan geen gehoor.

In de meer dan honderd punten tellende verklaring van Belém spreken de regeringsleiders wel af om de rechten van de inheemsen en hun territoria te respecteren. De Acto – de verdragsorganisatie voor de Amazone, die jarenlang een slapend bestaan leidde – krijgt een leidende rol in verschillende zaken, zoals het opzetten van projecten voor duurzame economie en voor wetenschappelijke samenwerking. De bekende Braziliaanse klimaatwetenschapper Carlos Nobre heeft enige tijd geleden al aangegeven een prestigieus instituut voor klimaatwetenschap in de Amazone te willen oprichten. Het moet vergelijkbaar worden met het MIT, het Technologisch Instituut van Massachusetts in de Verenigde Staten.

Misdaadbendes

Over internationale samenwerking tussen politie en justitie om de criminaliteit te bestrijden zijn ook afspraken gemaakt. Vooral in de grensgebieden die vallen binnen de Amazone zijn drugsbenden en gewapende groepen zoals de Colombiaanse guerrilla actief.

Daarnaast heeft de illegale goudwinning heeft een hoge vlucht genomen. Natuurbeschermingsorganisaties spreken van vele plekken in het woud waar illegaal naar goud wordt gezocht. Volgens Acto zijn het er zelfs 4114. Bomen worden voor de mijnbouw omgehakt en rivieren vervuild, door met name het kwik, dat gebruikt wordt om het goud te scheiden van het overige materiaal.

Vertegenwoordigers van verschillende natuurbeschermingsorganisaties waarschuwden in juni nog in deze krant dat aan de ontbossing geen eind kan komen als de criminaliteit niet wordt bestreden. Drugsbendes gebruiken de Amazone niet alleen voor het transport van drugs door de verschillende landen, maar houden zich ook bezig met goudwinning en illegale houtkap.

Een speciale wens van president Lula is in Belém in vervulling gegaan: er wordt een werkgroep opgericht om te kijken of het in onbruik geraakte Amazoneparlement (Parlamaz), bestaande uit vertegenwoordigers van landen in het regenwoud, nieuw leven kan worden ingeblazen.

