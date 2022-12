‘Noem hun namen’ herdenkt anonieme asielzoekers die de dood vonden op weg naar Europa

In de ijzige kou aan de voet van de Arnhemse Eusebiuskerk spreekt Etske Thie (55) tientallen keren voorbijgangers aan met dezelfde zin: ‘Wij noemen de namen van iedereen die gestorven is aan de grenzen van Europa’. Met een zwart rouwlintje in haar hand, vastgeniet aan een strookje papier met tekst, reikt de basisschoollerares uit en zegt vriendelijk maar beslist: “Wil je er een? Het is een mens!”

Een paar meter verderop, tegenover het monumentale Duivelshuis, roept een aantal actievoerders van de Arnhemse afdeling van Extinction Rebellion beurtelings door een megafoon de namen of ‘geen namen’. Van mensen die op de honderden rouwstrookjes staan. Ze stierven op weg naar ‘Fort Europa’. Droefgeestig worden doodsoorzaak en de locatie beschreven.

Klimaatcrisis en migratie

De dodenherdenking is een initiatief van MiGreat, een Nederlandse organisatie die campagne voert voor migratie als mensenrecht en noodhulp biedt aan asielzoekers bij de Europese grenzen. Afgelopen zomer was MiGreat ook actief bij de aanmeldlocatie in Ter Apel.

Net als ruim twintig andere organisaties en kerken in het land, besloten de Arnhemse milieuactivisten van Extinction Rebellion de actie te ondersteunen. “Omdat we een verband zien tussen de klimaatcrisis en migratie”, zegt Sonja Bleeker, die het initiatief in Arnhem oppakte. “Als er niets verandert, wordt dit probleem alleen maar groter.”

Aan de andere kant van de kerk galmen nostalgische klanken van kerstliedjes waarmee verklede muzikanten het winkelend publiek vermaken. “Een groter contrast is er niet”, zegt Thie, wijzend naar het muzikale samenzijn rondom de witte, verwarmde tent.

Haar collega’s, gekleed in het zwart, laten zich er niet door afleiden. De kou verbijtend lezen ze plechtig door vanaf een lange lijst die een lint aan papieren omvat. “Inclusief zeven kinderen en een zwangere vrouw. Aangespoeld in Ayvalik en Dikili in Turkije, nadat drie boten op weg naar Lesbos zijn gekapseisd.”

Etske Thie deelt rouwlintjes uit aan winkelende voorbijgangers Beeld Herman Engbers

‘Misdadig beleid’

“Mensen moeten zich realiseren hoe ongelofelijk dodelijk onze grenzen zijn. Ruim zesenveertigduizend mensen stierven daar”, zegt Roos Ykema, voorzitter van MiGreat. Ze baseert zich op cijfers van het Europese netwerk UNITED, dat sinds 1993 een register bijhoudt op basis van onderzoeken en publicaties in media.

“Ieder jaar komen er weer duizenden bij. Het noemen van namen is een poging om duidelijk te maken dat het om echte mensen gaat. Uiteindelijk betalen zij de prijs voor wat wij grensbescherming noemen. Deze doden zijn het gevolg van Europees en Nederlands beleid van pushbacks en de strenge bewaking van veilige routes. Het is misdadig en onvergefelijk dat het zo structureel gebeurt. Dat moeten we niet normaliseren.”

‘Wat doe je als Rotterdam overstroomt?’

Met een mengeling van ‘wanhoop, woede en onverschilligheid’ neemt de Arnhemse Mies Singendonk een lintje aan en blijft staan luisteren. In stilte leest ze de tekst op haar strookje, over de dood van een twee maanden oude baby uit Syrië. “We leven in een democratisch land”, zegt de gepensioneerde geestelijk verzorgster met betraande ogen. “Maar wat betekent dat als je geen invloed hebt om dit te stoppen? Ik vind het verschrikkelijk, dat er zo veel migranten de dood vinden door dit soort praktijken.”

De mand met lintjes van Etske Thie is inmiddels leeg. De helft van de voorbijgangers, schat zij, is doorgelopen zonder er acht op te slaan. “Die mensen zijn overprikkeld. Ze willen het niet horen. Toch moeten we het erover hebben. Want wat zeg je straks, als Rotterdam of Den Haag onder water staat als gevolg van klimaatverandering? Jullie zijn niet welkom want jullie komen uit de Randstad?”

Actievoerders lezen namen voor van omgekomen asielzoekers op weg naar Europa. Beeld Herman Engbers

De oproep van MiGreat om omgekomen asielzoekers te herdenken vond op vijfentwintig plekken in het land gehoor bij lokale organisaties en kerken.

De actie begon op 10 december, de dag van de mensenrechten. Zondag 18 december, op de internationale dag van de migrant, is de afsluiting met een herdenking op het Utrechtse Domplein, gevolgd door een stille tocht door de stad.

Ook kerken in o.a. Amsterdam, Culemborg, Drachten, Arnhem, Haarlem en Steenwijk besteden zondag aandacht aan ‘Noem hun namen.’

