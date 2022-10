Nobelprijs voor de Vrede naar voorvechters van mensenrechten uit Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland

Het comité prijst de winnaars voor hun inzet voor ‘een rechtvaardige samenleving’. “Zij hebben het belang laten zien van het recht om de macht te bevragen en om oorlogsmisdaden in kaart te brengen.”

Voor Wit-Rusland krijgt Ales Bialiatski de prijs. Bialiatski is een van de oprichters van de mensenrechtenorganisatie Viasna. Die werd opgericht in 1996, nadat protesten bloedig werden neergeslagen door dictator Loekasjenko. Bialiatski sprak zich later fel uit tegen het resultaat van de betwiste verkiezingen in 2020 en zit sindsdien in de gevangenis, officieel op verdenking van belastingontwijking.

De prijs gaat ook naar het Center for Civil Liberties, in 2007 opgericht ter bevordering van mensenrechten en democratie in Oekraïne. De organisatie heeft het Oekraïense maatschappelijk middenveld versterkt en de autoriteiten onder druk gezet om van Oekraïne een volwaardige democratie te maken, aldus de jury. Daarnaast helpt het bij het documenteren van Russische oorlogsmisdaden tegen Oekraïense burgers.

Ook het Russische Memorial deelt mee in de prijs. Memorial is de oudste ngo van Rusland. Eind 2021 richtte het Kremlin de pijlen op de mensenrechtenorganisatie, die in 1992 werd opgericht om de misdaden van Stalin aan het licht te brengen. Begin dit jaar werd de organisatie verboden door het Russische hooggerechtshof.

Vrijheid van meningsuiting

Dit jaar maakten 251 personen en 92 organisaties kans op de prestigieuze prijs. De namen zijn niet bekendgemaakt. Zoals elk jaar werd veel gespeculeerd over potentiële kanshebbers. Deskundigen noemden personen die zich uitspreken tegen de Russische president Vladimir Poetin of die zich inzetten tegen klimaatverandering. Zo ging bijvoorbeeld de naam van de Oekraïense president Volodimir Zelenski rond.

De prijs ging vorig jaar naar twee journalisten, Maria Ressa uit de Filipijnen en Dmitri Moeratov uit Rusland, voor hun ‘moedige strijd’ voor de vrijheid van meningsuiting. Een jaar eerder won het Wereldvoedselprogramma. De VN-organisatie verstrekt voedsel aan vluchtelingen en bij rampen, wat volgens het Noorse Nobelcomité bijdraagt aan stabiliteit en vrede.

Lees ook:

Bescheiden Annie Ernaux kan met haar scherpe blik onthullen, blootleggen en afkrabben

Ze schrijft heel persoonlijk en laat tegelijk zien hoe wreed de maatschappij in elkaar zit. Die kwaliteit levert de Française Annie Ernaux nu de Nobelprijs voor de Literatuur 2022 op.