Nobelprijs voor de Vrede naar journalisten Maria Ressa en Dmitri Moeratov

De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Maria Ressa en Dmitri Moeratov. Zij krijgen de prijs voor hun ‘onvermoeibare strijd voor de vrijheid van meningsuiting in de Filippijnen en in Rusland.’

Ressa is een van de oprichters van Rappler, een collectief voor onderzoeksjournalistiek. Ressa zet zich in voor onafhankelijke journalistiek in haar land, waar nepnieuws en haatcampagnes via sociale media een hoge vlucht hebben genomen.

Dmitri Muratov is ook een van de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede. Beeld AP

Ook Moeratov is een voorvechter van vrijheid van meningsuiting. Hij was een van de oprichters van de onafhankelijke Russische krant Novaja Gazeta. “Novaja Gazeta’s feitelijke journalistiek en integriteit hebben het een belangrijke bron van informatie gemaakt voor onderwerpen die door de Russische staatsmedia worden genegeerd”, schrijft het Nobelcomité. Zes journalisten van de krant zijn al vermoord. Ondanks die dreiging is Moeratov de krant blijven leiden.

