Nobelprijs voor de Vrede naar Ethiopische premier Abiy Ahmed

De prijs wordt beschouwd als de meest prestigieuze politieke prijs ter wereld en bestaat uit 9 miljoen Zweedse kroon (ongeveer 830.000 euro). Vorig jaar ontvingen de Congolese arts Denis Mukwege en de Iraakse mensenrechtenactivist Nadia Murad de Nobelprijs voor hun strijd tegen seksueel geweld als oorlogswapen.

Ahmed beëindigde, met zijn collega Isaias Afewerki uit Eritrea, het al twintig jaar durende conflict tussen de twee landen. In 2000 werd de vrede getekend na een oorlog die zeker zeventigduizend mensen het leven had gekost, maar aan de gespannen situatie tussen beide landen kwam pas na het aantreden van Abiy Ahmed een einde. “Abiy Ahmed is bekroond als winnaar vanwege zijn inspanningen voor vrede en internationale samenwerking”, laat het comité weten. “En in het bijzonder zijn initiatief om het grensconflict met buurland Eritrea op te lossen.”

Opvallend zijn ook de hervormingen die Abiy in eigen land doorvoert. Hij wil alle bevolkingsgroepen in het sterk verdeelde land een stem geven en zijn ministersploeg telt evenveel vrouwen als mannen. De mensenrechten worden in Ethiopië weer gerespecteerd, dat is in ieder geval het beleid. Maar Abiy stuit bij alle veranderingen wel op weerstand.

De Ethiopiër speelde bovendien een cruciale rol in de beëindiging van het conflict in buurland Soedan. Hij vloog naar de hoofdstad Khartoum om de militairen daar om de tafel te krijgen met de oppositie, die bestaat uit maatschappelijke groeperingen.

De Nobelprijs voor de Vrede wordt, in tegenstelling tot de andere Nobelprijzen, niet uitgereikt in Stockholm, maar in Oslo. Daar wordt hij uitgereikt op 10 december, de verjaardag van de Alfred Nobel, initiatiefnemer van de prijs. De verkiezing valt onder de verantwoordelijkheid van een jury die is benoemd door het Noorse parlement.

Lees ook:

Kan het Nobelcomité Greta Thunberg passeren?

De jonge klimaatactivist Greta Thunberg was de geheide kandidaat, maar ook zeker niet de enige. Ook Abiy was een van de kandidaten die we bespraken in onze vooruitblik op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede.