Nobelprijs naar Wereldvoedselprogramma: ‘Honger leidt tot conflicten, wij brengen een beetje stabiliteit’

“Ik hoop dat er met de Nobelprijs meer aandacht komt voor de voedselproblematiek”, zegt Margot van der Velden, directeur noodhulp bij het Wereldvoedselprogramma WFP. “Voor de ongelofelijke verschillen tussen arm en rijk. Meer dan honderd miljoen mensen zitten in een gigantisch moeilijke situatie en die hadden eigenlijk geen stem.”

Door de coronapandemie heeft het WFP ineens veel meer werk gekregen. “We begonnen dit jaar al met voedselhulp aan ongeveer 135 miljoen mensen wereldwijd en inmiddels gaat het in de 55 meest kwetsbare landen al om meer dan 150 miljoen mensen. De grootste problemen zijn nog altijd in Jemen, Zuid-Soedan en Noord-Nigeria.”

Als directeur noodhulp is de Nederlandse, die eerder voor Artsen zonder Grenzen werkte, gewoonlijk bezig met enkele regio’s waar grote problemen zijn. “Nu moesten we ineens zorgen dat over de hele wereld de aanvoerlijnen open bleven. We zijn blijven vliegen en hebben onze capaciteit ook aan andere organisaties aangeboden. Ondertussen moest alles anders, iedereen moest afstand houden want we wilden niet bijdragen aan de pandemie.”

‘We kopen zoveel mogelijk lokaal in’

Maar waarom krijgt een organisatie die voedselhulp brengt eigenlijk een prijs voor de vrede? Van der Velden: “Er is natuurlijk een vicieuze cirkel van honger die tot conflicten leidt, die weer voor meer honger zorgen. We proberen een beetje stabiliteit te brengen, mensen een minimale basis te geven. En daarnaast kunnen we binnen de VN signaleren waar de problemen zijn.”

Toch bestaat er ook kritiek op het WFP, zo zou voedselhulp die van buiten wordt aangevoerd nadelig kunnen zijn voor lokale boeren en handelaars. “Daarom proberen we zoveel mogelijk lokaal in te kopen. Soms is het beter om mensen geld te geven in plaats van voedsel, als dat lokaal wel voor handen is. Daarmee ondersteunen we de lokale economie. We laden dus niet alleen zakken meel en rijst uit vliegtuigen, maar werken veel samen met lokale producenten.”

