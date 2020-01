Nissan-topman Ghosn wilde niet tot 2021 wachten op zijn rechtszaak

Libanon ontving gisteren een internationaal arrestatiebevel van Interpol voor Carlos Ghosn, de voormalige Nissan-topman die vanuit Japan naar het land is gevlucht. Dinsdag maakte hij zelf bekend zich in Libanon te bevinden. Hij was in Tokio onder huisarrest geplaatst in afwachting van een proces over corruptie, maar had geen vertrouwen in wat hij een ‘verziekt’ Japans rechtssyteem vindt.

Ghosn wist via een ingewikkelde constructie, waarbij een beveiligingsbedrijf een cruciale rol speelde, per vliegtuig via Istanbul naar Libanon te ontkomen. Hoe precies blijft een raadsel, want hij had geen paspoorten in zijn bezit.

Ghosn heeft naast de Franse en de Braziliaanse ook de Libanese nationaliteit. Hij is er opgegroeid en geldt als voorbeeld van een emigrant die het wist te maken in het buitenland. Hij bezit in Libanon aandelen van een bank, huizen en een wijngaard.

Zeven mensen gearresteerd in Turkije

Het arrestatiebevel maakte niet veel indruk op Libanon, dat zegt geen burgers uit te leveren. In Turkije, waar hij tijdens zijn vlucht een tussenstop maakte en van vliegtuig wisselde, werden gisteren zeven mensen gearresteerd als deel van het onderzoek. Vier van hen zijn piloten, de andere drie mensen zijn als grondpersoneel op het vliegveld van Istanbul werkzaam.

Met name een nieuw uitstel van de procesdatum en het verbod om zijn echtgenote te zien brachten Ghosn ertoe te vluchten. Onlangs ontdekte hij dat de tweede van de rechtszaken tegen hem pas in april 2021 zou dienen. De aanklagers vertelden hem dat ze een heel jaar nodig hadden om zich voor te bereiden. Toen hem ook nog eens verboden werd tijdens Kerst zijn vrouw te zien, was voor Ghosn de maat vol.

De topman van autofirma’s Renault en Nissan was al ongerust geworden toen in december zijn zoon en dochter werden ondervraagd. Hij vreest dat hij via zijn familie onder druk wordt gezet om de vier gevallen van zelfverrijking en belangenverstrengeling die hem worden aangerekend te bekennen. Hij ontkent alles.

Gisteren maakte hij ook bekend dat zijn familie hem niet heeft geholpen te ontsnappen. “Ik heb mijn vertrek alleen geregeld”, was zijn verklaring. Ook Libanon heeft hem niet geholpen, verklaarde de minister van buitenlandse zaken. Althans: ‘niet officieel’.

