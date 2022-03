Niks wapenstilstand, in Marioepol gaan de beschietingen door. Rode Kruis: ‘Vandaag geen evacuatie meer’

Het Internationale Rode Kruis verwacht niet dat er vandaag nog burgers weg kunnen uit Marioepol en Volnovakha. Rusland had een wapenstilstand beloofd, zodat de de ongeveer 200.000 burgers uit Marioepol en 15.000 burgers uit Volnovakha uit de stad konden vertrekken.

De evacuatie werd luttele uren nadat het staakt-het-vuren om tien uur vanochtend inging alweer opgeschort omdat er nog altijd geschoten wordt. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan de afspraak te hebben geschonden.

De bussen stonden al klaar om de vele duizenden burgers in veiligheid te brengen, maar de politie roept burgers nu op te schuilen tegen de bommen. “Het is een chaos", zegt de 44-jarige Aleksander telefonisch tegen de BBC. “Mensen die met de auto vertrokken waren om te vluchten, komen weer terug.”

Volgens de Oekraïense overheid zijn het de Russen die zich niet aan de afspraak houden en de vluchtroute bombarderen, de Russische overheid zegt dat de corridor niet gebruikt is en dat de Oekraïense overheid mensen verhindert te vluchten.

Geen water en geen elektriciteit

De situatie in Marioepol is intussen schrijnend. Door eerdere bombardementen is er al drie dagen geen elektriciteit of stromend water meer. De verwarming doet het niet, terwijl het 's nachts flink vriest. Contact met de buitenwereld is moeilijk, er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Omdat telefoonverbindingen er zijn uitgevallen kunnen ambulances niet uitrukken als ergens gewonden zijn gevallen.

“We doen alles wat we kunnen om de afspraak na te komen”, reageerde de Oekraïense president Zelenski op het opschorten van de evacuaties. “Dat is onze opdracht voor vandaag, om verder te komen met de onderhandelingen.”

Het verlies van de voorname havenstad zou een grote klap zijn voor Oekraïne. Er is Rusland veel aan gelegen Marioepol te veroveren, daar het tussen de Donbasregio en schiereiland de Krim ligt, beiden onder controle van de Russen.

Rook stijgt op in Marioepol. Beeld AP

Turkije wil bemiddelen

De Turkse overheid heeft aangekondigd te willen bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. President Erdogan zal zondag met Poetin praten. “Deze oorlog moet onmiddellijk stoppen en de partijen moeten terug naar de onderhandelingstafel", zei een woordvoerder van de regering tegen persbureau AP. Turkije is lid van de Navo en heeft nauwe banden met zowel Rusland en Oekraïne.