Nigeriaanse leger mishandelt voor Boko Haram gevluchte kinderen

Het Nigeriaanse leger heeft de afgelopen jaren duizenden kinderen gevangengehouden onder extreem slechte omstandigheden in de Giwa-barakken bij de stad Maiduguri, in het noordoosten van het land. Kinderen vanaf vijf jaar oud werden daar vastgezet omdat ze banden zouden hebben met de islamitische terreurorganisatie Boko Haram. Dit blijkt uit een onderzoek van Human Rights Watch (HRW). De mensenrechtenorganisatie interviewde 32 kinderen en tieners die uiteindelijk zijn vrijgelaten. De weerslag ervan is gepubliceerd in een ontluisterend rapport.

Het schrijnende is dat kinderen, met of zonder familie, vaak juist op de vlucht waren voor de moordende bendes van Boko Haram. Als ze hun toevlucht zochten tot soldaten of burgermilities werden de kinderen gearresteerd en vastgezet. Ook jonge meisjes die ontvoerd waren door de terreurorganisatie en werden uitgehuwelijkt aan strijders van Boko Haram, werden na hun vlucht opgepakt door militairen en voor onbepaalde tijd gevangengezet.

De kinderen zijn dubbel slachtoffer van zowel Boko Haram als de Nigeriaanse militairen. “Soldaten behandelden ons hetzelfde als Boko Haram”, zegt Abdulsalam tegen Human Rights Watch, die de identiteit van de geïnterviewde kinderen geheimhoudt uit veiligheidsoverwegingen.

Ontlasting in emmers

De kinderen en tieners werden vastgehouden in overvolle cellen. In een cel van tien bij tien meter werden soms wel 250 kinderen gepropt. Ze moesten als sardines in een blikje slapen met geen mogelijkheid zich om te draaien. Degenen die het toch probeerden, kregen slaag met de riem of een zweep. Ontlasting moest in emmers worden gedaan. De stank wordt als vreselijk beschreven. Ze zaten onder de luizen. Douchen mochten ze maar een keer per maand. De cellen waren bloedheet. Kinderen hadden geen contact met hun ouders of familie. Er was continu sprake van honger en dorst.

Veel kinderen werden soms jaren vastgehouden zonder enige vorm van proces. Geen van de kinderen zag ooit een rechter. Wel werden ze verhoord en moesten ze vertellen wat hun banden waren met Boko Haram. Het ontkennen van relaties met de terreurorganisaties leverde mishandeling op door soldaten.

Saeed van 17 jaar vertelt in het verslag: “Toen ik ontkende lid te zijn van Boko Haram werden mijn handen en benen vastgebonden. Ik werd aan een tak van een boom gehangen en met een zweep afgeranseld. Ze hebben me daar van de ochtend tot de avond laten hangen.” Het rapport, evenals een video, staat vol met dit soort gruwelverhalen.

Lichamelijk en geestelijk mishandelen

De afgelopen zes jaar hebben zeker 3600 kinderen in de barakken ­vastgezeten. Er zitten volgens HRW nog ruim 400 kinderen vast sinds 2018. Het leger ontkent de beschuldigingen van Human Rights Watch. De militairen zeggen dat kinderen er worden behandeld als slachtoffers van de ­burgeroorlog en niet als verdachten.

HRW eist dat alle kinderen worden vrijgelaten en worden overgedragen aan instanties die ze kunnen helpen om terug te keren naar hun familie. Ook wil Human Rights Watch dat de detentiecentra waar kinderen zitten onaangekondigd kunnen worden bezocht door ngo’s. De organisatie eist dat het leger onmiddellijk stopt met het lichamelijk en geestelijk mishandelen van kinderen.

Video met door Human Rights Watch geïnterviewde kinderen en tieners die vast zaten in de militaire barakken in Maiduguri.

