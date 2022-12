Nigeriaans leger vermoordde ‘tot wel duizenden’ kinderen in strijd tegen terreur

In de al dertien jaar durende strijd tegen terreurbeweging Boko Haram in het noordoosten van Nigeria, heeft het overheidsleger doelbewust zeker tientallen kinderen vermoord – en waarschijnlijk nog veel meer.

Dat stelt persbureau Reuters in een omvangrijk onderzoeksverhaal, dat gruwelijke details naar buiten brengt van antiterreuroperaties door het Nigeriaanse leger. Het beschrijft acties tegen Boko Haram en de Is­lamitische Staat-tak die daaruit is voortgekomen, in het noordoosten van Nigeria. Niemand moest daarbij in leven gelaten worden, ook kinderen niet. De kinderen, ook peuters en nog jonger, zouden gescheiden zijn van hun ouders en zonder pardon zijn doodgeschoten, vergiftigd of verstikt. Vervolgens zouden ze zijn begraven in massagraven in een poging om het gebeurde te verdoezelen.

Kinderen van ‘het bevlekte bloed’

De kinderen waren doelwit, omdat ze ervan verdacht werden samen te werken met Boko Haram, die ze zou kunnen inzetten als kindsoldaten en zelfmoordterroristen. Sommige kinderen waren volgens oog­getuigen echter nog veel te jong om überhaupt een geweer op te kunnen tillen. Ook werden kinderen, soms van door Boko Haram verkrachte vrouwen, om het leven gebracht omdat ze ‘het bevlekte bloed’ van hun terroristische vaders in zich zouden hebbben. Van hogerhand kregen Nigeriaanse troepen om deze reden het bevel om deze kinderen ‘te verwijderen’.

Dat gebeurde letterlijk, gezien de moeite die het leger nam om de gruwelijkheden te verbergen, beschrijft Reuters. Bijvoorbeeld door de lichamen te verbranden en te begraven in massagraven. Maar ook door de executies te laten plaatsvinden in afgelegen dorpjes, die minder in contact stonden met de rest van het land.

Veertig getuigen

De vier journalisten van het persbureau baseren hun ruim zesduizend woorden tellende verhaal op gesprekken met meer dan veertig getuigen: moeders, ooggetuigen in dorpjes, maar ook zeker tien soldaten die zelf dergelijke gruwelijk­heden begingen. Veelal getraumatiseerde strijders, die wroeging hebben van hun daden: een ervan vertelt hoe hij voorafgaand aan deze actie drugs gebruikte om zijn emoties te kunnen uitschakelen.

In een van de beschreven incidenten wordt een groep vrouwen, na een jaar ontvoerd te zijn geweest, meegenomen door een militair konvooi. Ze worden herenigd met hun gezinnen, zo stellen de Nigeriaanse soldaten ze gerust. Onderweg wordt een tussenstop gemaakt: twee zeer jonge kinderen worden door soldaten verstikt, anderen worden meegevoerd het bos in, waarna schoten klinken. Een van de vrouwen, wier jonge kinderen voor haar ogen werden vermoord, vertelt dat de soldaten tegen haar zeiden dat de kinderen ‘geen mensen zijn, omdat dit de kinderen van Boko Haram zijn’.

Reuters heeft bij elkaar zes incidenten beschreven en kunnen verifiëren. Daarbij zijn zeker zestig kinderen om het leven gekomen. Het vermoeden is echter dat deze praktijken op veel grotere schaal plaatsvonden in de strijd tegen het inmiddels verzwakte Boko Haram. Mogelijk zijn zelfs ‘duizenden’ kinderen omgebracht bij vergelijkbare anti­terreuroperaties.

Al langer aanwijzingen

De Nigeriaanse legerleiding ontkent in alle toonaarden tegenover Reuters dat dit is gebeurd. “We zijn een professioneel leger, we beschermen vrouwen en kinderen”, citeert Reuters een generaal. Het artikel wordt een belediging voor het Nigeriaanse leger genoemd, waarmee het werk tegen de extremistische opstandelingen wordt ondermijnd.

In 2020 concludeerde het Internationaal Strafhof al dat er redenen zijn om onderzoek te doen naar eventuele oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, gepleegd door beide kanten in dit conflict. Met dat onderzoek is nog niet begonnen. Het strafhof heeft ook nog niet gereageerd op deze ­recente onthullingen. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken, dat ­Nigeria steunt in de strijd tegen de terroristen, noemt het verslag van Reuters zeer zorgwekkend, en zegt nog aanvullende informatie te verzamelen.

Het onderzoek, dat maandag werd gepubliceerd, volgt op ander, maar vergelijkbaar omvangrijk verslag dat Reuters vorige week naar buiten bracht. Daarin wordt onthuld hoe de Nigeriaanse overheid er een grootschalig abortusprogramma op nahield, waarbinnen zeker tienduizend vrouwen werden gedwongen een abortus te ondergaan. Het zou hierbij voornamelijk gaan over ontvoerde en verkrachte vrouwen van Boko Haram-strijders. De kinderen van deze vrouwen zouden zijn voorbestemd om ook uit te groeien tot terroristen, zo was de vrees.

Strijd tegen Boko Haram is nog altijd niet voorbij De Nigeriaanse overheid voert al zeker dertien jaar een oorlog tegen terreurbeweging Boko Haram. Deze groepering poogde vanaf 2009 een islamitische staat te stichten, en veroverde op grensland tussen Nigeria, Niger, Tsjaad en Kameroen een gebied zo groot als België. In een Nigeriaans offensief in 2015, met hulp van West- Afrikaanse landen, werden de strijders flink teruggedreven. Kort erop werd Boko Haram gesplitst, en is intussen overvleugeld door een tak van Islamitische Staat in West-Afrika, waar veel strijders naar zijn overgelopen. De Nigeriaanse overheid heeft al vaker de overwinning uitgeroepen, maar de terroristen zijn zeker nog niet helemaal verdreven uit het land.

