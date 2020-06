Nigeria roept noodtoestand uit om verkrachtingen

Een studente werd verkracht en vermoord in een kerk. Een groep mannen misbruikte gedurende twee maanden een twaalfjarig meisje. Een zeventienjarig scholiere werd slachtoffer van groepsverkrachting. Dat is slechts een kleine greep uit de meest recente gevallen van seksueel geweld in Nigeria. De regering vermoedt dat de toch al hoge aantallen fors zijn gestegen door de lockdown vanwege het coronavirus en zint op actie.

De gouverneurs van de 36 deelstaten en de hoofdstad Abuja hebben al het voortouw genomen. Zij kondigden eind vorige week de noodtoestand af vanwege de toegenomen verkrachtingen en geweld tegen vrouwen en kinderen. "Daardoor kunnen we wettelijk slagvaardiger optreden tegen seksueel geweld", verklaart Kayode Fayemi, voorzitter van de raad van gouverneurs.

Al vorig jaar concludeerde een onderzoek van Noipolls dat één op de drie meisjes in Nigeria enige vorm van seksueel geweld heeft ervaren voor haar 25ste verjaardag. De gouverneurs eisen nu van de politie een gedetailleerd rapport over welke maatregelen genomen moeten worden om deze misdaad grondig aan te pakken. Ook willen de gouverneurs dat alle zedendelinquenten worden geregistreerd.

Families geven vaak de voorkeur aan een deal met de dader

Het drastische besluit werd genomen na talrijke demonstraties en een lawine aan protesten via sociale media. De noodtoestand is volgens mensenrechtenactiviste Chioma Agwuegbo een stap in de goede richting. "Maar nu moet een groot aantal van de deelstaten eerst de kinderrechtenwet uit 2003 ondertekenen, evenals de wet op het verbod op geweld tegen personen uit 2015. Zolang dat niet is gebeurd, hebben daders kans onder een veroordeling uit te komen", reageert ze telefonisch uit Abuja.



Een andere eis van de demonstranten is dat openbare aanklagers in de deelstaten bij melding van seksueel geweld direct een gerechtelijke procedure aanspannen tegen daders, ongeacht of families van slachtoffers dat proberen te verhinderen. In het uiterst traditionele en conservatieve Nigeria is het meer regel dan uitzondering dat families van slachtoffers de voorkeur geven aan een deal met daders.

Ouders vinden dat ze weinig opschieten met processen die jarenlang kunnen voortslepen en zelden leiden tot veroordelingen. Bovendien vrezen families dat ze bruidsschatten mislopen als bekend wordt dat hun dochters zijn verkracht, waardoor hun huwelijkskansen verminderen. Daarom dwingen ouders hun dochters geregeld met de daders te trouwen in plaats van naar de politie te gaan. Ook een afkoopsom wordt gezien als een mogelijkheid.

Door #MeToo is seksueel geweld bespreekbaar geworden

"De noodtoestand maakte het ook mogelijk disciplinaire maatregelen openbaar te maken als bewust onjuist is gehandeld bij gevallen van seksueel geweld. We denken dan aan de politie en mensen binnen de rechterlijke macht. Het komt veel voor dat de aangiften niet serieus worden genomen of slachtoffers zelfs de schuld krijgen", aldus Agwuegbo.

Lange tijd was seksueel geweld niet bespreekbaar in Nigeria. Sinds de #MeToo-beweging twee jaar geleden een wereldwijd begrip werd, vond er een verandering plaats, meent Agwuegbo. "Jongeren zijn er veel opener over. Ze gebruiken sociale media om daders aan de schandpaal te nagelen en beschuldigen de overheid van nalatigheid. Het geeft ons vrouwen het gevoel dat we niet alleen staan. We zeggen nu met z'n allen: genoeg is genoeg voor ons en onze kinderen.”

