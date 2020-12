‘Nigeria doet niets om de 500 ontvoerde schooljongens te bevrijden’

Ontvoeringen van schoolkinderen, jongens, meisjes en vrouwen in het noorden van Nigeria gebeuren al jaren ongeveer elke dag. Nu is het groot nieuws omdat Boko Haram afgelopen vrijdag circa 500 jongens van een internaat meevoerde. Net als in 2014 gaat nu een hashtag op Twitter viraal: #BringBackOurBoys.

Zes jaar geleden heette het #BringBackOurGirls. Toen ging het om 276 schoolmeisjes uit Chibok in de noordoostelijke deelstaat Borno in Nigeria. Die ontvoering werd door de overheid stilgehouden, totdat de Nigeriaanse activiste Hamsatu Allamin er aandacht voor vroeg. Allamin zette destijds een opvang op voor meisjes en vrouwen die Bokom Haram weten te ontvluchten. Inmiddels heeft ze al 580 jonge vrouwen opgevangen. Ze helpt hen bij de terugkeer in de maatschappij, waar ze met argwaan worden bekeken.

Aan de telefoon barst ze meteen los over de nieuwe ontvoering. “Ik waarschuw al jaren keer op keer voor deze vorm van banditisme van jihadistische terreurgroepen, zoals Boko Haram, maar de overheid doet niets.”

Een aantal van de achthonderd jongens van de middelbare school in Kankara in de noordwestelijke deelstaat Katsina wist te ontsnappen tijdens het vuurgevecht bij het internaat. Zwaarbewapende mannen op motoren schoten op beveiligers bij de school, waar de schooljongens sliepen. Ze werden daarna in groepen van vijftig lopend afgevoerd door het Zango/Paula-oerwoud. Ze liepen dagenlang om aan achtervolgers van het leger te ontkomen. Enkele jongens wisten gedurende de tocht te ontsnappen.

Volgens het leger is de bevrijding nabij

Het leger zegt te weten waar de groep zich ophoudt en beweert dat de bevrijding nabij is. Allamin schampert dat militairen niets doen. “In al die jaren hebben soldaten nog nooit een ontvoerd kind bevrijd. Ook niet de Chibok-meisjes. 174 meisjes keerden na onderhandelingen veel later terug. Zo’n 102 worden nog steeds vermist.

“Zelf ontsnappen aan Boko Haram of onderhandelen over losgeld zijn de enige manieren om vrij te komen voor deze schooljongens. Veel ouders kunnen niets betalen. Zonen van arme mensen worden geïndoctrineerd en geradicaliseerd om jihadstrijder te worden”, zegt Allamin. Het leger zal daar niets aan veranderen.

“Boko Haram heeft naar schatting vijf- tot zesduizend militanten. Velen komen om bij gevechten of zijn het zat en deserteren. Dus Boko Haram-leiders hebben steeds nieuwe jihadisten nodig en die rekruteren ze door ze op jonge leeftijd te ontvoeren.”

Een videobeeld uit 2016. Een Boko Haram strijder poseert gewapend voor een aantal Chibok meisjes die dan al twee jaar gevangen zitten. Beeld AP

Op de achtergrond klinkt gelach en vrolijk gekwetter. Allamin maant bewoners van haar opvanghuis tot stilte. Haar boodschap moet de wereld in. “Na de ontvoering van de Chibok-meisjes in 2014 zijn er heel veel meer meisjes en vrouwen op deze manier verdwenen. Daar hoor je niets over. Aantallen ontvoerden worden niet bekend gemaakt. De overheid heeft dat uiteindelijk toegegeven. In afgelegen dorpen worden vrouwen en meisjes keer op keer met geweld meegenomen door Boko Haram. Ze worden naar sekskampen afgevoerd voor het plezier van Boko Haram-mannen. Het is een beestenbende waar we nu in leven”, roept ze verontwaardigd.

Een mensenleven is de regering niets waard

Kwaad vervolgt ze: “De regering en president Muhammadu Buhari beloven veel, maar doen niets. Een mensenleven is voor hen niets waard.” Allamin voelt zich machteloos en depressief door zo veel desinteresse van de Nigeriaanse overheid, die volgens haar niet verder komt dan propagandapraatjes.

De aanvallen van Boko Haram nemen in aantal toe, constateert zij. Vooral in de maand december. Hele dorpen zijn uitgemoord en verwoest door Boko Haram in buurlanden Niger en Nigeria. “Er is geen dag zonder geweld. Elke dag horen we van nieuwe aanvallen. Het was een goed regenseizoen, maar het voedsel is schaars. Uit angst voor moorden en ontvoeringen wordt er niet geoogst en gevist. De prijzen voor etenswaren zijn inmiddels exorbitant.”

Lees ook:

Boko Haram gebruikt nog steeds jonge meisjes voor zelfmoordaanslagen

Boko Haram, deze week weer actief, gebruikt nog steeds tienermeisjes als wapen bij zelfmoordaanslagen.