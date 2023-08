Niger bereidt zich voor op oorlog na aflopen ultimatum

Het West-Afrikaanse samenwerkingsverband Ecowas stelde vorige week zondag een ultimatum aan de coupleiders in Niger om de macht over te dragen aan de afgezette president Mohamed Bazoum. Deden ze dat niet binnen een week, dan zou militaire actie kunnen volgen. De deadline verliep zondag zonder een verandering in de situatie in Niger. Ecowas kan nu ieder moment besluiten om gevolg te geven aan het dreigement.

De Ecowas-landen – met uitzondering van de geschorste leden, waaronder Niger, Mali, Burkina Faso en Guinee – kwamen vrijdag al bijeen om zich te beraden op militaire actie. Na afloop stelde het samenwerkingsverband een strijdplan te hebben opgesteld, “inclusief de benodigde middelen” en “hoe en wanneer we de troepen gaan inzetten”.

Strijdplan of bluf?

De vraag is of er werkelijk een plan ligt of dat het bluf is. Mocht het strijdplan er wel zijn, dan doet de snelheid waarin dat is opgesteld vermoeden dat het ofwel slecht doordacht is of uitgaat van een kleinschalige interventie. Een grote invasie in Niger – een land dat ongeveer dertig keer zo groot is als Nederland – kan niet in een week tijd zorgvuldig voorbereid worden, maar tegelijkertijd is het moeilijk voor te stellen hoe Ecowas met een kleine militaire ingreep de couppleiders en hun aanhang zouden kunnen verdrijven en de oude situatie herstellen.

De vraag is ook of de mogelijke reacties van Burkina Faso en Mali zijn ingecalculeerd bij het plan om militair in te grijpen in Niger. Die landen hebben eerder al hun steun toegezegd aan de Nigerese coupleiders en gezegd dat ze een Ecowas-interventie zullen beschouwen als een ‘oorlogsverklaring’. Burkina Faso en Mali stuurden maandag een gezamenlijke gezant naar Niger om hun steun opnieuw te benadrukken.

De militaire leiding van het Ecowas-verband zal dus rekening moeten houden met compleet uiteenlopende scenario’s: van een kleine militaire operatie van speciale eenheden tot een oorlog waarbij alle legers van de regio betrokken zijn.

Ecowas zal iets moeten ondernemen

Hoewel er nauwelijks tijd is geweest voor het opstellen van een nauwkeurig plan, lijkt Ecowas weinig keus te hebben. Als het samenwerkingsverband zijn geloofwaardigheid wil behouden, zal het iets moeten ondernemen. Wachten kan daarentegen ook voordelen hebben; zo kunnen diplomaten toch proberen een deal te forceren die voor iedereen te accepteren is, zoals een overgangsregering, waarna de plannen verder worden uitgewerkt.

Dat is ook de wens van de Nigeriaanse senaat; die verwierp vorige week de militaire invasie en riep juist op tot een ‘politiek en diplomatiek alternatief’. Aan de andere kant: uitstel biedt meer kansen voor de militaire junta om haar macht verder te bestendigen en regionale steun te zoeken.

Dit weekend roerde ook het machtige buurland Algerije zich. De regering in Algiers verwerpt een militaire interventie in Niger ‘compleet’ en beschouwt zo’n actie als een direct gevaar voor zijn veiligheid. Algerije deelt een grens van 950 kilometer met Niger en is bevreesd voor chaos. In de regio zijn ook nog eens duizenden jihadisten van Al-Qaida en Islamitische Staat actief. Die zouden enorm profiteren van instabiliteit in het gebied.

Mogelijk besluiten de Ecowas-landen om op de korte termijn nog even te wachten met het maken van een keuze; donderdag staat er een nieuwe top van de lidstaten gepland om te overleggen over de vervolgstappen.

Lees ook:

Ecowas-delegatie praat met coupplegers Niger

Een delegatie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) is woensdag in Niger gearriveerd om te ‘onderhandelen’ met de putschisten die daar de macht hebben gegrepen.