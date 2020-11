Nieuwe tegenslag in brexitoverleg: een Covid-besmetting

Dat in het brexitproces nooit eens een keertje iets sneller gaat dan verwacht, daaraan is iedereen na al die jaren wel gewend. Maar je kunt ook overdrijven natuurlijk, als het om tegenslagen gaat. Donderdag bleek een naaste medewerker van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier besmet te zijn met het coronavirus, waarna hij en zijn Britse tegenpool David Frost hun overleg in Brussel schielijk moesten opschorten. Hun onderhandelingsteams praten wel gewoon door, liet Barnier weten.

In maart liepen de onderhandelingen ook al corona-vertraging op: toen trof het virus Barnier en Frost zelf. Maar toen was er nog tijd, die er nu niet meer is. Deze nieuwste tegenslag had niet op een slechter moment kunnen komen: de onderhandelingen bevinden zich nu echt in de eindfase. Daarin zijn fysieke bijeenkomsten (op gepaste afstand) cruciaal. Nu moeten de hoofdrolspelers toch weer via beeldschermen communiceren, wat de benodigde onderlinge chemie doorgaans plat slaat.

Er lekt de laatste weken weinig uit, maar de schaarse signalen stemmen niet positief. De onderhandelingen schijnen weliswaar honderden pagina’s aan juridische teksten voort te brengen, maar die gaan vooral over onomstreden onderwerpen. Bij de drie eeuwige struikelblokken – visserij, eerlijke concurrentie, toezicht op gemaakte afspraken – is nog steeds geen doorbraak te bespeuren.

Het is eigenlijk al te laat

Dat de tijd dringt, is al zo vaak gezegd dat de boodschap tot velen niet meer doordringt. Maar strikt genomen is het eigenlijk al te laat. Een eventueel akkoord vereist nog zoveel plichtplegingen in zowel de EU als het Verenigd Koninkrijk dat het menselijkerwijs onmogelijk is om alles netjes af te ronden vóór 1 januari. Dan is de overgangsperiode van elf maanden voorbij en valt het VK onherroepelijk uit de interne EU-markt en de douane-unie. Er resteren dus nog 42 dagen voor ratificaties door zowel de EU als het VK, processen die bij eerdere gelegenheden maanden of zelfs jaren duurden.

Waarom onderhandelen ze dan toch stug door? Dat komt doordat het Britse vertrek uit de EU uniek is en niet valt te vergelijken met onderhandelingen uit het verleden. Dus zullen ook voor een eventueel akkoord en het daaropvolgende ratificatieproces ongetwijfeld nieuwe listen worden verzonnen om alles op tijd af te krijgen.

Toch neemt de onrust bij de 27 lidstaten toe. Een aantal landen, waaronder Nederland, dringt er bij de Europese Commissie op aan om alle no-deal-noodplannen, voor zover ze nog geheim zijn, openbaar te maken. Premier Rutte was een van de regeringsleiders die daarop hebben aangedrongen tijdens de EU-videotop, die donderdagavond laat nog aan de gang was.

Lees ook:

Brexit? Voor Britse bedrijven is corona een grotere zorg

Veel Britse bedrijven verwachten niet op tijd klaar te zijn voor de nieuwe handelsrelatie met de EU. Over zes weken is het zover.

Londen gelooft weer in brexit-overleg, Barnier donderdag naar Londen

Zalvende woorden van EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier bleken een maand geleden genoeg om de Britse deur, die op een kier stond, helemaal open te gooien. Inhoudelijk is er echter nog geen verandering van standpunten zichtbaar.