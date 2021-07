Nieuwe strategie Ethiopië: isolatie en uitputting van Tigray

In de afgelopen tweeënhalve week is de voedselonzekerheid in Tigray, de noordelijke provincie van Ethiopië, zo ernstig geworden dat de Verenigde Naties vrezen dat 400.000 mensen acuut kunnen doodgaan van de honger. Dat zijn er 50.000 meer dan een week geleden.

“De levens van deze mensen hangen af van onze mogelijkheid om ze te bereiken met voedsel, medicijnen en humanitaire hulp. We moeten ze nu bereiken. Niet volgende week. Nu.” Deze noodkreet slaakt de ondersecretaris van de Verenigde Naties voor vredesopbouw, Rosemary DiCarlo. Lukt het niet, dan zullen velen snel sterven in een van de ergste hongersnoden van het afgelopen decennium. Daarnaast zijn er nog zeker 1,8 miljoen mensen zwaar ondervoed.

Ze gebruikte de cruciale woorden: ‘kunnen bereiken’. Hier lijkt een groot probleem te liggen. Het Ethiopische leger (het ENDF) trok zich vorig week maandag terug uit de steden – zoals Mekele, hoofdstad van Tigray – en kondigde eenzijdig een wapenstilstand aan. Het rebellenleger van Tigray (de TDF) nam de steden in.

Hulporganisaties kunnen geen trucks op pad sturen

Maar bij het vertrek van het ENDF werden telecomapparatuur en -verbindingen vernietigd en afgesloten. Hulporganisaties hebben geen contact meer met de buitenwereld en kunnen geen trucks op pad sturen, omdat in het uiterst gevaarlijke Tigray nog steeds wordt gevochten tussen de TDF enerzijds en Amhaarse milities uit de aangrenzende deelstaat, Eritrese troepen en ENDF anderzijds.

De vliegvelden van Shire en Mekele zijn onbruikbaar gemaakt. Wegen naar en in Tigray zijn geblokkeerd. Een van de belangrijkste bruggen over de Tekezé-rivier is door terugtrekkende milities uit Amhara vernietigd, waardoor goederen de stad Shire niet meer kunnen bereiken. Twee andere bruggen, die van belang zijn voor de aanvoer van voedsel en hulpgoederen, zijn zwaar beschadigd. Brandstof voor vrachtwagens kan het gebied niet meer in. De elektriciteit naar de provincie is afgesloten. Geldverkeer is onmogelijk gemaakt. Bij vertrek uit de steden plunderden soldaten van het ENDF de banken. Er is er nauwelijks of geen cash meer in Tigray om eten en noodzakelijke goederen te kopen.

Het Wereldvoedselprogramma (WFP) laat weten dat het nog voor hooguit een maand voedselvoorraden heeft opgeslagen in Tigray om circa 1 miljoen mensen te voeden. Volgens het WFP is dat veel te weinig. Zeker 5,2 miljoen Tigrayers kampen met honger, waarvan velen zeer ernstig en anderen in het beginstadium van ondervoeding zitten.

Addis Abeba wil de provincie volledig isoleren

Humanitaire organisaties vrezen dat dat de toegang tot Tigray op alle fronten is afgesneden. De nieuwe strategie van Addis Abeba is niet langer het voeren van een uitputtende en kostbare oorlog, die niet te winnen is in het ruige berggebied. In plaats daarvan lijkt het de noordelijke provincie volledig te willen isoleren. De strategie is gericht op de uitputting van Tigray. Ethiopië kan volgens premier Abiy Ahmed de financiële middelen beter inzetten voor andere zaken, en dat kost geen levens van ENDF-soldaten.

Ondertussen weigert de TDF mee te doen aan het staakt-het-vuren. De Tigrayese milities willen de Amhaarse strijders in het zuidwesten van de deelstaat verjagen, die daar grote delen van Tigray bezetten. Ook wordt er nog steeds gevochten met Eritrese divisies aan de noordelijke grens. De oorlog woedt in het geïsoleerde Tigray onverminderd voort.

