Nieuwe slag in de schaduwstrijd tussen Israël en Iran

De aanval op een Iraans militair complex net buiten Isfahan, die zaterdag plaatsvond, is uitgevoerd door Israël. Dat zeggen hooggeplaatste Amerikaanse functionarissen die kennis hebben van de communicatie tussen de Verenigde Staten en Israël over de betreffende militaire operatie, tegen The Wall Street Journal en The New York Times.

Veel meer is er niet bekend. Volgens het Iraanse ministerie van defensie zouden er drie ‘quadcopter’ drones – onbemande luchtvaartuigen met vier propellers – zijn ingezet. Volgens Iran is er sprake van ‘geringe schade’, maar of dat klopt is de vraag: op sociale media gaan beelden rond van een grote explosie op de locatie waar het complex staat.

De woordvoerder van het Pentagon, Patrick Ryder, zegt dat de VS zelf niet betrokken waren bij de operatie. Het is voor zover bekend de eerste Israëlische aanval op Iraans grondgebied sinds het aantreden van Benjamin Netanyahu’s nieuwe regering in december.

Ook Syrië is doelwit

Het is een nieuwe slag in een schaduwoorlog tussen de twee landen die al jaren aan de gang is. Terwijl Iran regelmatig drones de lucht instuurt, Israëlische tankers aanvalt, cyberaanvallen uitvoert en pogingen doet Israëlische burgers in het buitenland te ontvoeren, richt Israël zich onder andere op militaire doelwitten op Iraans grondgebied. De laatste jaren zijn er onder meer aanvallen geweest op militaire faciliteiten in Kermanshah, Natanz en Karaj.

Een groot deel van de strijd speelt zich ook af in Syrië, waar Israël geregeld doelwitten van de Revolutionaire Garde of aan Iran gelieerde milities bestookt. Zondag vond er nog een luchtaanval plaats op een konvooi vrachtwagens in het oosten van Syrië. Of Israël hier ook verantwoordelijk voor is, is niet bekend. Een soortgelijke aanval op een konvooi in hetzelfde gebied in november, waarbij tien doden vielen, werd later opgeëist door de stafchef van het Israëlische leger.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken kwam maandag aan op het vliegveld van Tel Aviv. Beeld Reuters

De VS worden meestal door Israël op de hoogte gehouden van alle militaire acties tegen Iran. Of ze ditmaal tevoren zijn ingelicht is onbekend. De aanval kwam net voordat de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken naar Jeruzalem afreisde, als onderdeel van een kort bezoek aan de regio.

Tijdens een toespraak eerder op maandag in Cairo leek Blinken de aanval indirect goed te keuren. “Het is voor de Verenigde Staten en onze partners in de regio erg belangrijk om de verschillende activiteiten waar Iran betrokken bij is, in de regio en daarbuiten, aan te pakken en tegen te werken”, zei hij.

Hoofdpijndossier

De aanval in Isfahan lijkt een manier om een van die ‘activiteiten’ aan te pakken. Hoewel Iran het niet officieel bevestigt, zou de getroffen locatie een productieplek zijn voor raketten, en mogelijk ook drones.

De Iraanse drone-industrie is een van de hoofdpijndossiers van zowel de Amerikanen als de Israëliërs. De luchtvaartuigen worden door Iran – en het aan Iran gelieerde Hezbollah in Libanon en de Houthi’s in Jemen – onder meer ingezet tegen Israël, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Ook worden de drones inmiddels aan Rusland geleverd, dat ze gebruikt in Oekraïne. De Amerikanen vrezen dat Iran binnenkort ook raketten aan Rusland zal leveren.

Hoewel de adviseur van Oekraïne’s president Zelensky op sociale media verheugd reageerde op de aanval, is het onwaarschijnlijk dat de actie uitgevoerd is met Oekraïne in het achterhoofd. De Amerikaanse functionarissen met kennis van de aanval zeggen tegen The New York Times hetzelfde: het is eerder aannemelijk dat Israël dit gedaan heeft vanwege zorgen over de eigen veiligheid dan dat het een actie is om Rusland dwars te zitten.

Netanyahu mengt zich het liefst niet al te nadrukkelijk in die strijd. Vorige week weigerde Israël nog om tientallen Amerikaanse Hawk-luchtafweersystemen en honderden bijbehorende raketten die het in de opslag heeft liggen aan Oekraïne te leveren.

