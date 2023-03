Nieuwe Schotse premier Humza Yousaf moet nationalisten weer verenigen

Humza Yousaf (37) is gekozen tot nieuwe leider van de Schotse Nationale Partij (SNP). Het betekent dat hij deze week ook zal worden ingezworen als nieuwe premier van Schotland. De kans is groot dat hij bij die plechtigheid zowel zijn Pakistaanse als Schotse wortels zal benadrukken. Dat deed hij eerder ook: toen hij in 2011 voor het eerst in het Schotse parlement werd gekozen, nam hij de eed af in zowel het Engels als het Urdu. En toen hij in 2016 werd herkozen, deed hij hetzelfde, bovendien gekleed in zowel een Schotse kilt als een Zuid-Aziatisch sherwani-gewaad.

Yousaf volgt Nicola Sturgeon op. Schotland krijgt met hem, in navolging van het Verenigd Koninkrijk als geheel met premier Rishi Sunak, voor het eerst een leider die afkomstig is uit een etnische minderheid. Yousaf wordt de eerste Schotse leider die moslim is.

Meer dan één programmapunt

De verwachting is dat Yousaf Sturgeons politieke lijn grotendeels zal voortzetten. Al heeft hij wel aangegeven een tegenstander te zijn van haar plan om de komende verkiezingen slechts in te gaan met één programmapunt: de eis tot Schotse onafhankelijkheid. Sturgeon wilde de verkiezingen zo in feite een referendum over dat thema maken. Ze vond dat noodzakelijk nadat een rechter eind vorig jaar had bepaald dat de Schotten niet zonder toestemming van de Britse regering een nieuw onafhankelijkheidsreferendum mogen organiseren.

Ook nuanceerde Yousaf zijn eerdere strijdvaardige steun voor een omstreden wet die het Schotten gemakkelijker moet maken de registratie van hun geslacht te veranderen. De Britse regering houdt die transgenderwet tegen. Yousaf zei in de campagne dat hij zijn verzet tegen die Britse blokkade zal staken als juristen hem ervan verzekeren dat het een onmogelijke strijd wordt in de rechtszaal.

De nieuwe premier zal de Schotse onafhankelijkheidsstrijd nieuw leven moeten inblazen. Die verkeert sinds het rechterlijke verbod op een nieuw referendum in een impasse. Hij zal daartoe eerst zijn eigen partij weer moeten verenigen; de leiderschapscampagne zorgde voor interne verdeeldheid. Zijn overwinning maandag was dan ook krap.

Achilleshiel

Yousaf is de zoon van een Pakistaanse vader, die in de jaren zestig als kind naar Schotland kwam, en een Zuid-Aziatische moeder die vanuit Kenia de oversteek maakte. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Glasgow en werd in 2011, op zijn 26ste, het jongste lid ooit van het Schotse parlement.

Daardoor heeft hij op 37-jarige leeftijd al een schat aan politieke ervaring. Hij was Schots minister van transport, van justitie en de laatste jaren van gezondheidszorg. Maar die ervaring is tegelijkertijd zijn achilleshiel. Want niet elk ministerschap was een succes. Kate Forbes, zijn belangrijkste rivaal tijdens de SNP-leiderschapscampagne, verweet hem dat de treinen nooit op tijd reden toen hij minister van transport was. En de medische wachtlijsten in Schotland zijn, mede door corona, nog nooit zo lang geweest als onder zijn leiderschap op het ministerie van gezondheidszorg.

In zijn overwinningstoespraak zei Yousaf dat hij hard zal werken om het vertrouwen ‘te winnen en te herwinnen’. Zijn eerste prioriteit is het bestrijden van de stijgende kosten van levensonderhoud. Maar hij zei uiteraard ook: “Ik ben vastberaden om onafhankelijkheid voor Schotland te bewerkstelligen.”

