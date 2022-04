Nieuwe sancties tegen Rusland en oproep tot oorlogstribunaal: dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

Gruwelijke beelden van wat leek op opzettelijke burgermoorden, uitgevoerd door Russische troepen in Boetsja en andere steden, leidden de afgelopen dagen niet alleen tot wereldwijde verontwaardiging, maar zetten westerse landen ertoe aan tientallen Moskouse diplomaten te verdrijven en verdere sancties voor te stellen, waaronder een verbod op de invoer van kolen uit Rusland.

Zelenki, die via video vanuit Oekraïne met VN-diplomaten sprak, zei dat burgers waren gemarteld, in het achterhoofd geschoten, in putten gegooid, met granaten in hun appartementen opgeblazen en door tanks in auto’s doodgedrukt.

“Ze sneden ledematen af, sneden hun keel door. Vrouwen werden verkracht en vermoord in het bijzijn van hun kinderen”, zei hij. Hij beweerde dat de tong van mensen werd uitgetrokken “alleen omdat hun agressor niet hoorde wat ze van hen wilden horen.”

President Zelenski spreekt een vergadering toe van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties in New York op 5 april 2022. Beeld AFP

Zelenski zei dat zowel degenen die de moorden uitvoerden als degenen die de bevelen gaven “onmiddellijk voor het gerecht moeten worden gebracht voor oorlogsmisdaden” voor een tribunaal dat vergelijkbaar is met wat in het naoorlogse Duitsland werd gebruikt.

De VN-ambassadeur van Moskou, Vassily Nebenzia, zei dat terwijl Bucha onder Russische controle stond, “geen enkele lokale persoon heeft geleden onder enige gewelddadige actie.” Hij herhaalde wat het Kremlin al dagen beweert en zei dat videobeelden van lichamen in de straten “een grove vervalsing” waren, in scène gezet door de Oekraïners. “Je hebt alleen gezien wat ze je hebben laten zien,” zei hij.

Nieuwe sancties tegen Rusland

Ondertussen bereiden de Verenigde Staten en westerse bondgenoten zich voor om extra sancties op te leggen aan Rusland, aldus het Witte Huis. De nieuwe sancties omvatten een verbod op alle nieuwe investeringen in Rusland.

Volg de laatste ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne in dit liveblog

Tot de andere maatregelen die tegen Rusland worden genomen behoren strengere sancties tegen zijn financiële instellingen en staatsbedrijven, en sancties tegen overheidsfunctionarissen en hun familieleden, aldus perssecretaris Jen Psaki van het Witte Huis.

“Het doel is om ze te dwingen een keuze te maken”, zegt ze. “Het grootste deel van ons doel hier is het uitputten van de middelen die Poetin heeft om zijn oorlog tegen Oekraïne voort te zetten.”

Daarnaast heeft het ministerie van Financiën besloten om betalingen van Russische overheidsschulden met Amerikaanse dollars van rekeningen bij Amerikaanse financiële instellingen te blokkeren, waardoor het voor Rusland moeilijker wordt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

De regering-Biden kondigde dinsdagavond ook aan dat het een extra 100 miljoen dollar aan militaire hulp aan Oekraïne zou sturen. De perssecretaris van het Pentagon, John Kirby, zei dat de nieuwe apparatuur zal voorzien in “een dringende Oekraïense behoefte aan aanvullende Javelin-anti-pantsersystemen”.

