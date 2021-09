Nieuwe president Zambia houdt grote schoonmaak

Na een week in het zadel vervangt de Zambiaanse president de politie- en legertop om een einde te maken aan machtsmisbruik.

Hij beloofde het bij de presidentsverkiezingen en herhaalde het bij zijn overwinningsspeech. “Ik zal de economie nieuw leven inblazen, hoeder van de democratie zijn, de rechtsstaat, de mensenrechten en de burgerlijke vrijheden respecteren én de orde herstellen.” Prachtige beloften van Hakainde Hichilema (59), ook wel HH genoemd of Bally in de volksmond, wat vadertje betekent.

Na een week aan de macht als president van Zambia begon de grote schoonmaak al in het economisch failliete en corrupte land dat lijdt onder institutioneel machtsmisbruik. De rijke zakenman Hichilema heeft ervaring met politiegeweld. Als oppositieleider deed hij aan zes presidentsverkiezingen mee en werd zeventien keer gearresteerd en achter de tralies gezet. Dus ontsloeg de kersverse president in een televisietoespraak afgelopen zondag de complete politietop, inclusief de provinciale politiechefs. Hichilema kondigde een herstructurering van het politiekorps aan. Ook de legerleiding werd vervangen. De generaals van het oude regime onder zijn voorganger, Edgar Lungu, konden naar huis.

Het vertrouwen moet terug

Zambia stond vorig jaar met zes landen op een gedeelde 117e plaats onderaan in de Corruptie Perceptie Index van Transparancy International. Hichilema liet weten een zero-tolerance beleid te voeren als het gaat om de endemische corruptie in het land. Het vertrouwen in Zambia moet nationaal en internationaal terugkeren. Donorlanden in het westen weigerden onder Lungu nog langer ontwikkelingsgeld over te maken naar Zambia, dat financieel aan de grond zit.

Ook kondigde de president volledige persvrijheid aan. De censuur en beperkingen voor de nationale tv-zender, Prime TV werden onmiddellijk opgeheven.

Het grootste probleem van Hichilema is de desastreuze staat van de economie, waar het gemiddelde inkomen onder de drie dollar per dag ligt, de werkloosheid enorm is en de inflatie de pan uit giert, waarmee basisproducten als voedsel voor velen onbetaalbaar dreigen te worden. De staatsschuld is gestegen naar 96 procent van het bruto binnenlands product vorig jaar. Zambia kan al sinds eind 2020 rente en aflossing van leningen niet meer betalen en is technisch failliet.

Schuld in de handen van China

De nieuwe minister van financiën, Situmbeko Musokotwane, die net een week aan de slag is, wil een lening van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om zo de bestaande kredieten te herstructureren tegen een lagere rente en oude leningen te kunnen afbetalen. Dat betekent dat Zambia de broekriem moet aanhalen. Bezuinigingen zijn onafwendbaar. De nieuwe president kijkt al naar het uit de kluiten gewassen overheidsapparaat om te bezuinigen. Als eerste zou het aantal ministers en departementen moeten worden teruggeschroefd.

Met het aantreden van Hichilema is er ook optimisme in de financiële wereld. De lokale munt de Kwacha, die zwaar was gekelderd, is de laatste weken aan een opmars begonnen ten opzichte van de dollar. En het IMF lijkt welwillend. Het weigerde een lening aan de vorige regering om de schuldenproblematiek aan te pakken vanwege de ondoorzichtigheid van de bestaande kredieten. Een kwart van alle schuld is in handen van China, dat niet toestaat dat de leningsvoorwaarden worden onthuld. Musokotwane wil nu snel met het IMF om de tafel.

