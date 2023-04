Nieuwe president van Montenegro zit direct in een bekende spagaat

De langstzittende politiek leider van Europa is onttroond. Na 32 jaar aan de macht moest president Milo Djukanovic van Montenegro bij de verkiezingen van zondag zijn meerdere erkennen in rivaal Jakov Milatovic. Die sleepte 60 procent van de stemmen binnen. Bij de eerste ronde twee weken geleden kwam Djukanovic nog als grootste uit de bus.

Milatovic’ overwinning is geen verrassing. Vrijwel de volledige oppositie, van pro-Europees tot pro-Russisch, had zich achter hem geschaard. Aan de 36-jarige econoom en voormalig minister van economische zaken nu de taak om Montenegro zo snel mogelijk de Europese Unie binnen te loodsen.

Dat wil hij althans binnen vijf jaar doen, beloofde hij namens zijn politieke beweging Europa Nu, die hij vorig jaar oprichtte. Gezien de uitbreidingsmoeheid binnen de EU lijkt dat aan de optimistische kant. Tegelijkertijd geldt het kleine Montenegro (ruim 600.000 inwoners) van alle EU-kandidaten wel als het land dat het verst gevorderd is met hervormingen en toetredingsgesprekken.

Parlementsverkiezingen

Hoeveel vaart Mijatovic in dat proces kan brengen, valt te bezien. Het presidentschap is in Montenegro vooral een ceremoniële functie. Het is voor hem dus zaak dat zijn beweging bij de parlementsverkiezingen in juli veel stemmen achter zich krijgt. Ook zal het lastig zijn iedereen die nu op hem heeft gestemd, tevreden te houden.

De oppositie tegen Djukanovic was vooral verenigd in het idee dat hij het veld moest ruimen, vanwege vriendjespolitiek, corruptie en andere vormen van machtsmisbruik. Maar veel van die tegenstemmers zijn juist uitgesproken pro-Servisch en deels pro-Russisch. Het beeld van feestvierders in de hoofdstad Podgorica, die zodra Milatovic had gewonnen massaal de straat op gingen om met de Servische driekleur te zwaaien, spreekt boekdelen.

Van de spagaat waarin hun president zich bevindt, kregen de Montenegrijnen de afgelopen jaren al een voorproefje. De bonte coalitie die nu achter hem staat, wilde na de laatste parlementsverkiezingen in 2020 koste wat kost voorkomen dat de DPS, de partij van Djukanovic, een regering vormde. Dat lukte aanvankelijk, maar het verbond viel uiteen, waardoor de gedoogsteun van de DPS toch weer nodig was. Achtergrond is het grote verschil in de manier waarop de inwoners van Montenegro zich identificeren. Maar liefst dertig procent beschouwt zich als Serviër. Daarnaast is 5 procent van etnisch Albanese afkomst.

Verdeeldheid

De verdeeldheid bleek ook toen Montenegro zich in 2006 afscheidde van Servië: in een referendum stemde slechts een krappe meerderheid van 55 procent daarvoor. Djukanovic, jarenlang een bondgenoot van de Servische en Joegoslavische president Slobodan Milosevic, voer sinds de Kosovo-oorlog in 1999 een onafhankelijke koers en was de grote drijvende kracht achter de afsplitsing.

Tegen het zere been van de traditionele bondgenoten in Belgrado erkende hij de onafhankelijkheid van Kosovo, en loodste hij zijn land in 2017 de Navo binnen. Dankzij die wapenfeiten kneep het Westen een oogje toe bij de grootschalige corruptie en sigarettensmokkel waarmee Djukanovic in verband werd gebracht.

Djukanovic (61) was twee keer president en maar liefst zeven keer premier van Montenegro, vanaf de eerste democratische verkiezingen in 1991, toen Joegoslavië nog in zijn geheel bestond. Hij feliciteerde zijn opvolger Milatovic zondagavond. “Ik wens Montenegro het allerbeste. En ik hoop dat de nieuwe president het vertrouwen waard is dat hij heeft gekregen, en dat hij bijdraagt aan de verdere democratische en economische ontwikkeling van ons land.”

