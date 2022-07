Nieuwe president Sri Lanka laat volksopstand hard neerslaan door het leger

In de vroege uren van vrijdagochtend hebben veiligheidstroepen met veel geweld demonstranten verwijderd uit het GotaGoGama protestkamp bij het presidentiële paleis in de hoofdstad Colombo van Sri Lanka. De betogers hadden gisteren al laten weten vandaag de bezetting van de ambtswoning op te geven en het kamp op te breken.

Duizenden soldaten en politiemannen in gevechtstenue en met geweren sloegen in op de in tenten slapende demonstranten, die daarna in paniek probeerden te ontsnappen aan het excessieve geweld van de veiligheidstroepen. Verschillende journalisten, waaronder van de Britse BBC, werden in elkaar geslagen. Bij deze actie zijn zeker vijftig mensen gewond geraakt.

De donderdag nieuwgekozen president van Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe gaf daarmee binnen 24 uur zijn visitekaartje af aan de honderdduizenden demonstranten die maandenlang protesteerden tegen zijn voorganger Gotabaya Rajapaksa, onder wiens corrupte leiding het land bankroet raakte.

Voedseltekorten

Sri Lanka kampt met forse voedseltekorten, er is nauwelijks brandstof meer en ook geen medicijnen. De schatkist is leeg en er zijn nog slechts enkele miljoenen dollars over. Het land komt miljarden dollars tekort om in de noodzakelijke importen te voorzien voor de eerste levensbehoeften.

Rajapaksa vluchtte twee weken geleden naar het buitenland en diende niet veel later zijn ontslag in bij de voorzitter van het parlement, maar niet voordat hij premier Wickremesinghe had aangewezen als interim-president en zijn opvolger. De regeringspartij van Rajapaksa, die een meerderheid in het parlement heeft, koos voor Wickremesinghe als zijn opvolger. Hij kondigde de noodtoestand af en gaf het leger ruime bevoegdheden om de volksopstand met alle middelen neer te slaan.

Ook benoemde de nieuwe president een bondgenoot van Rajapaksa, Dinesh Gunawardena, als nieuwe premier. De verwachting is dat de oud-president snel zal terugkeren naar zijn land en aan de touwtjes zal blijven trekken met zijn familie, die al twintig jaar de belangrijkste politieke clan van Sri Lanka vormt.

Ranil Wickremesinghe, de nieuwgekozen premier van Sri Lanka. Beeld AP

Internationale kritiek

Wickremesinghe laat er geen gras overgroeien en herstelt nu met veel machtsvertoon en geweld de oude politieke orde in het land. De onvrede is daarmee niet weg, want het land is en blijft failliet. Internationaal gezien wordt zijn gewelddadige optreden tegen de tot nu toe vreedzame protestbeweging veroordeeld. Wickremesinghe heeft internationale economische hulp nodig om de crisis aan te pakken, maar lijkt het tegengestelde te bereiken.

De Amerikaanse ambassadeur in Sri Lanka, Julie Chung riep op Twitter de autoriteiten op terughoudend te zijn en gewonden medisch bij te staan. Ook de vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Sri Lanka waarschuwde dat “de actie om demonstranten het zwijgen op te leggen bij hun vreedzame protesten de economische situatie doet verslechteren en zorgt voor nog meer politieke instabiliteit”.

Al eerder hebben de organisatoren van de maanden durende volksopstand tegen de Rajapaksa-clan laten weten dat zij Wickremesinghe niet accepteren en dat hij moet vertrekken. De demonstranten eisen een nieuwe, transparante en niet-corrupte regering in het land die de economische problemen aanpakt. Of er weer nieuwe massademonstraties in het verschiet liggen is onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat met het verjagen van Gotabaya Rajapaksa als president nog niets is veranderd in Sri Lanka.

