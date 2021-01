Nieuwe president officieel verkozen, Trump belooft ordelijke machtsoverdracht

Nog natrillend en woedend over de inval van Trump-aanhangers in het Capitool bezegelden de leden van het Amerikaanse Congres donderdagochtend vroeg de verkiezing van Joe Biden tot president.

Maar ondanks hun veroordeling van het geweld bleven 121 Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden en 6 senatoren er bij dat de verkiezingsuitslag was beïnvloed door fraude en onwettige veranderingen in de procedures. Ze deden dat door te stemmen voor een bezwaar tegen de uitslag van de staat Arizona.

Kort daarna maakte Trump bekend dat hij zou zorgen voor een ‘ordelijke machtsoverdracht’. Hij deed dat via het Twitter-account van een medewerker. Zijn eigen account was voor 12 uur geblokkeerd omdat hij bleef beweren dat de verkiezingen gestolen zijn. Hij deed dat in de video waarin hij zijn aanhangers had opgeroepen tot kalmte. Medewerkers vertelden dat ze zijn tekst zorgvuldig hadden opgesteld, maar dat Trump zoals zo vaak uit de losse pols zijn mening er aan had toegevoegd. De video werd verwijderd ook YouTube en door Facebook, dat zijn account blokkeerde.

Democraten willen Trump uit de macht ontzetten

Ook in politiek Washington werden conclusies getrokken uit de bestorming van het Capitool. De Democraten riepen op tot Trumps verwijdering van Trump uit het Witte Huis, door impeachment of door de officiële vaststelling dat hij niet in staat is zijn ambt te vervullen. Aanstaand president Joe Biden wilde zich daar niet over uitspreken.

Ook van Republikeinse kant bleef het daarover stil. Alleen Adam Kinzinger, een van de weinige afgevaardigden van die partij die Trumps optreden consequent heeft bekritiseerd, eist zijn vertrek.

Maar de steun voor Trump bij zijn eigen partij brokkelt wel af. Zijn minister van vervoer, Elaine Chao, heeft haar aftreden aangekondigd. Zij is getrouwd met de fractievoorzitter van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell. Die had al voor de inval in het Capitool het ontkennen door de president van Bidens overwinning scherp afgekeurd.

Toen de Senaat woensdagavond laat weer bijeenkwam, verloor hij ook de steun van senator Lindsey Graham, een van zijn trouwste verdedigers. “Ik doe niet meer mee”. Later zei Graham dat hij ‘nog’ niet voor onmiddellijke afzetting van de president is. “Maar als er nog iets gebeurt, zijn alle opties bespreekbaar.”

Politie hoopt op meer arrestaties

Naast de vrouw die woensdagavond in het Capitool werd doodgeschoten, zijn er nog drie andere demonstranten overleden na wat de politie ‘medische noodgevallen’ noemde. De hulpdiensten van Washington DC hebben gemeld dat er mensen naar ziekenhuizen zijn vervoerd met hartklachten en na vallen van steigers via welke ze het Capitool probeerden binnen te komen. De politie van Washington DC heeft in totaal 69 mensen gearresteerd tijdens de ongeregeldheden of later, toen er een avondklok gold. De eigen politie van het Capitool arresteerde slechts 14 mensen. De FBI hoopt door camerabeelden meer daders op te sporen.

Dat de Trump-aanhangers het Capitool konden binnenkomen, kost de hoofden beveiliging van het Congres, de ‘Sergeants-at-Arms’, hun baan. Die van het Huis van Afgevaardigden heeft op verzoek van voorzitter Nancy Pelosi zijn ontslag ingediend. Die van de Senaat zal worden ontslagen door de Democratische leider, Chuck Schumer, zodra hij in de Senaat de leiding heeft overgenomen van zijn Republikeinse collega Mitch McConnell. Dat staat te gebeuren zodra de twee nieuwgekozen senatoren uit Georgia zijn beëdigd, die dinsdag twee tot nu toe door Republikeinen bezette zetels wonnen.

