Nieuwe premier Sri Lanka brengt bittere boodschap: bereid je voor op het ergste

Sri Lanka’s nieuwe premier, Ranil Wickremesinghe, windt er geen doekjes om en heeft een bittere boodschap aan zijn volk: bereid je voor op het ergste. De economische crisis op het eiland wordt alsmaar erger, en ontwricht het hele politieke en maatschappelijke leven.

In een televisietoespraak afgelopen maandag zei Wickremesinghe dat hij niet de intentie had om ‘de waarheid te verdoezelen’ en dat zijn volk de ‘onaangename en afschuwelijke feiten’ onder ogen moet zien. “Op dit moment hebben we een brandstofvoorraad voor slechts één dag. De komende maanden zullen de moeilijkste worden uit ons bestaan.” Zelfs nog zwaarder dan de periode van de burgeroorlog, aldus Wickremesinghe.

Om het eiland van volledige instorting te behoeden heeft de regering miljarden dollars nodig om haar basale taken te kunnen blijven uitoefenen. Het probleem is dat Sri Lanka vrijwel geen internationale reserves heeft, waardoor het amper spullen uit het buitenland kan importeren. Om de komende dagen door te komen heeft de regering in Colombo 75 miljoen dollar nodig.

Mensen wachten in de rij bij een tankstation in Colombo. In Sri Lanka is een brandstoftekort. Beeld ANP / EPA

Essentiële medicijnen en melk zijn bijna niet meer te krijgen

Er is vooral geld nodig om aan het grote brandstoftekort (het eiland importeert alle olie en gas uit het buitenland) te verkleinen. Het is inmiddels normaal geworden dat er gedurende de dag minstens 15 uur geen elektriciteit is. Ook essentiële medicijnen en melk zijn bijna niet meer te krijgen.

Wickremesinghe zegt dat dieseltekorten deels kunnen worden verholpen met hulp uit India. Er zijn drie schepen vol ruwe olie aangemeerd bij Sri Lanka, zei de premier. “We proberen dollars te verkrijgen op de markten om deze ladingen te betalen”, aldus Wickremesinghe.

Met de brandstoftekorten neemt ook de onrust verder toe op het Aziatische eiland. In de laatste dagen zijn er negen mensen omgekomen bij geweldsuitbarstingen en raakten meer dan 300 mensen gewond. Demonstranten en oppositiepolitici nemen geen genoegen met het vertrek van premier Mahinda Rajapaksa en de toezeggingen die zijn broer, president Gotabaya Rajapaksa, sindsdien heeft gedaan.

Motie van afkeuring tegen de president

President Gotabaya weigert op te stappen. De oppositiepartijen dienden dinsdag een motie van afkeuring tegen de president in, waarin hij tevens verantwoordelijk werd gesteld voor de economische crisis en dat hij van de coronapandemie misbruik heeft gemaakt voor militarisering en het verstevigen van zijn positie. De motie werd verworpen door een meerderheid van het parlement.

De nieuwe premier lijkt niet in staat een brug te slaan tussen de regeringspartijen en de oppositie. Wickremesinghe heeft sinds zijn aantreden vier nieuwe ministers benoemd, maar allen zijn afkomstig uit de partij van president Rajapaksa. Zijn voorganger, premier Mahinda Rajapaksa, schreef in zijn afscheidsbrief juist dat hij vertrok om plaats te maken voor een verbinder en stelde voor om een regering van nationale eenheid te vormen.

Premier Ranil Wickremesinghe De 73-jarige Wickremesinghe is beslist geen nieuw gezicht in de Sri Lankaanse politiek. De jurist begon zijn politieke carrière in 1977 als parlementslid en bekleedde later verschillende ministersposten en belangrijker: hij was maar liefst vijf keer eerder premier. Dat uitgerekend hij, na alle protesten en de beloften van hervormingen, als opvolger van Mahinda Rajapaksa werd benoemd, viel dan ook niet bij iedereen in goede aarde. Hij is dan officieel wel lid van de oppositie, maar hij is tegelijkertijd nauw verweven met de politieke elite en vooral de invloedrijke Rajapaksa’s. Hij wordt door de andere oppositieleden dan ook gezien als een verlengstuk van het establishment. Toch lijkt hij niet alleen om die reden te zijn benoemd. Wickremesinghe heeft goede banden met zowel India als het Westen, en die relaties zijn voor Sri Lanka nu belangrijker dan ooit: het land heeft geld nodig uit het Westen en hulpgoederen uit India en die doen het liefste alleen zaken met een premier die ze van gezicht kennen.

