Nieuwe onderhandelingen Iran-akkoord moeten impasse doorbreken

De stad waar in 2015 het Iran-akkoord na jaren van diplomatiek bloed, zweet en tranen werd ondertekend, Wenen, is dinsdag opnieuw het toneel van een reeks pittige onderhandelingen. Ditmaal om te redden wat er nog over is van de destijds bejubelde deal waarin Iran instemde met het aan banden leggen van het atoomprogramma, in ruil voor de toezegging van de Verenigde Staten om de sancties tegen Iran op te heffen.

Diplomaten uit Iran, de Verenigde Staten, Rusland, China, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – de landen die onderdeel van de deal zijn, of waren, in het geval van de VS – zullen zich de komende weken buigen over de uitdaging het akkoord nieuw leven in te blazen.

Een gezonde stap vooruit

Of het ze zal lukken is nog de vraag. Een van de obstakels is de toegenomen afstandelijkheid tussen de VS en Iran; zo weigert Iran direct met de Amerikaanse diplomaten in gesprek te gaan. De onderhandelaars van beide landen zullen dus in dezelfde stad rondlopen, misschien in hetzelfde gebouw gebruik maken van dezelfde koffieautomaat, maar niet met elkaar aan tafel zitten. De overige ondertekenaars van het akkoord zullen tijdens de onderhandelingen moeten optreden als tussenpersonen van de twee delegaties.

Volgens de Amerikaanse woordvoerder van buitenlandse zaken, Ned Price, zullen er onder leiding van de EU verschillende werkgroepen gevormd worden die zich gaan buigen over de stappen die zowel de VS als Iran moeten nemen om terug te keren naar het volledig naleven van het akkoord. “We verwachten geen onmiddellijke doorbraak, omdat er nog veel moeilijke discussies voor ons liggen. Maar dit is een gezonde stap vooruit”, liet Price weten in een verklaring.

De grote vraag blijft: wie zet de eerste stap?

Het sluiten van het Iran-akkoord in 2015 was het resultaat van jarenlange onderhandelingen tussen Iran en de VS. Het resultaat werd echter snel tenietgedaan toen oud-president Donald Trump in 2018 uit het akkoord stapte – volgens hem was het ‘de slechtste deal ooit gemaakt’ – en opnieuw sancties aan Iran oplegde. Sindsdien heeft Iran stelselmatig de afspraken van het akkoord naast zich neergelegd, onder andere door het verrijken van uranium tot 20 procent en het installeren van nieuwe centrifuges in kerncentrales. Met zijn aantreden zei de huidige Amerikaanse president, Joe Biden, dat de terugkeer van de VS naar het akkoord en het opnieuw instellen van beperkingen aan Irans atoomprogramma voor hem een prioriteit zijn.

Hoewel een nieuwe deal hoog op het prioriteitenlijstje van beide landen staat, is er in de afgelopen maanden nauwelijks vooruitgang geboekt. Het grootste obstakel is de vraag wie er als eerste een concrete stap richting de ander zet. Iran wil dat de VS eerst de sancties opheffen voordat het enige restricties toepast op het atoomprogramma, terwijl de VS eisen dat Iran eerst restricties toepast op het atoomprogramma voordat de Amerikanen ook maar denken aan het opheffen van sancties. Zolang beide landen vasthouden aan deze diplomatieke catch 22, zal er geen echte vooruitgang geboekt worden. De onderhandelingen in Wenen moeten deze impasse zien te doorbreken.

‘Als we er over twee maanden niet uit zijn, is dat slecht nieuws’

Ondanks de goede hoop en de goede wil dringt de tijd. Iran is nog maar twee maanden verwijderd van de presidentsverkiezingen, die voor 18 juni gepland zijn. De huidige president, Hassan Rohani, heeft er al twee termijnen op zitten en kan zich niet opnieuw kandidaat stellen. De verwachting is dat de volgende president uit het kamp van de hardliners zal komen, die zich een stuk strenger opstellen tegenover de VS; de kans is dus groot dat Iran over twee maanden een president heeft met wie het moeilijker onderhandelen zal zijn. In Wenen zijn ze zich bewust van de haast die geboden is. “Als we er over twee maanden niet uit zijn”, liet een EU-diplomaat weten aan persbureau Reuters, “dan is dat echt slecht nieuws”.

