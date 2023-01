Nieuwe nertsen voor Denemarken na politiek schandaal

Op 4 januari meert, mits het weer een beetje meezit, een IJslands vrachtschip in Denemarken aan. In het laadruim: een nieuwe generatie nertsen, terwijl een recent politiek schandaal over nertsen nog nadreunt in het Scandinavische land.

Denemarken was ’s werelds grootste producent van nertsenbont totdat de regering in november 2020 opdracht gaf om de hele nertsenpopulatie à circa 15 miljoen dieren te ruimen. De angst was dat een nieuwe variant van het coronavirus, die onder de pelsdieren in omloop was, een bedreiging was voor de effectiviteit van het (destijds) toekomstige vaccin.

Maar daags nadat het bevel tot ruiming was gegeven, bleek er geen wettelijke grondslag voor te zijn. Alleen in risicozones – gebieden binnen een bepaalde straal van de plek waar de coronamutatie was vastgesteld – had de regering nertsenboeren tot het decimeren van hun populatie mogen dwingen.

Het nertsendebacle dwong de vorige regering op de knieën. In oktober schreef premier Mette Frederiksen nieuwe verkiezingen uit.

Sinds de grootschalige ruiming gold in Denemarken een tijdelijk verbod op nertsenhouderij. Maar met de jaarwisseling liep dat verbod af. Het Deense RIVM, het Statens Serum Institut, heeft vastgesteld dat het volksgezondheidsrisico dat de industrie met zich meedraagt beperkt is. Wel geldt nu een verplichte coronatest voor zowel dieren als personeel.

Compensatieregeling

Toch staan maar weinig Denen om de wederopstanding van de nertsenfokkerij te springen. Van de ruim 1200 ex-nertsboeren heeft de grote meerderheid een beroep gedaan op de compensatieregeling van de Deense overheid voor de afwikkeling van hun bontproductie. Veel boeren kregen tot een miljoen Deense kroon, ruim 134 duizend euro, voor het definitief sluiten van hun deuren. Slechts dertien nertsenhouders vroegen een vergoeding aan voor het slechts tijdelijk opschorten van hun productie. Zij willen nu, met het aflopen van het fokverbod, hun werkzaamheden weer oppakken.

Voor die dertien doorzetters arriveren nu pak ’m beet tienduizend nertsen uit IJsland, Noorwegen, Spanje, Polen en Finland. Tot ontsteltenis van dierenwelzijnsgroepen, die de industrie kunnen missen als kiespijn. “Het is verachtelijk dat duizenden nertsen naar Denemarken worden vervoerd”, verklaarde Joanna Swabe van de dierenbeschermingsorganisatie Humane Society International. “Tweeduizend dieren worden vanuit IJsland over ruwe winterzeeën verscheept om in Denemarken de lege draadkooien op te vullen.”

Ook veel voormalig nertshouders zijn amper rouwig om het einde van een tijdperk. De beroepsgroep heeft zichzelf in de afgelopen coronajaren opnieuw uitgevonden en laat een duizendtal spookboerderijen in West-Denemarken achter.

“De boerderij kan voor andere dingen gebruikt worden” zei de 62-jarige ex-pelsdierhouder Poul Erik Vestergaard tegen persbureau AFP. “Dat is mijn mening. Het is voorbij nu. Het moet gewoon weg.” Op zijn voormalige fokkerij à honderd hectare verrijst, met steun van de compensatieregeling, een speciaalbierbrouwerij.

