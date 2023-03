Nieuwe minister moet het licht weer doen branden

In de strijd tegen de grootste elektriciteitscrisis die Zuid-Afrika ooit gekend heeft, gooit president Cyril Ramaphosa een nieuw wapen in de strijd. Dat wapen heet Kgosientsho Ramokgopa, voor wie speciaal een nieuwe ministerspost is gecreëerd.

Als minister voor elektriciteit kan de 48-jarige Ramokgopa zich geheel en al richten op de dagelijkse stroomuitval die het land al maanden teistert. President Ramaphosa kondigde de benoeming maandagavond aan, als deel van zijn al verwachtte kabinetswijziging, waarbij hij ook zijn vertrouweling Paul Mashatile benoemde tot vicepresident.

De kabinetswijziging zat eraan te komen nadat Ramaphosa vorige maand werd herkozen als partijleider van het ANC. Dit betekende dat de zittend president volgend jaar namens die regeringspartij zeer waarschijnlijk ook weer presidentskandidaat zal zijn. Alleen zouden dat gezien de huidige peilingen weleens de eerste verkiezingen sinds het eind van de apartheid kunnen worden waarbij de ANC de meerderheid in het parlement zal verliezen. Nooit was de partij zo impopulair als nu, en de elektriciteitscrisis die het land momenteel in zijn greep houdt, speelt daarbij een belangrijke rol.

Elke dag stroomonderbrekingen

Simpelweg krijgt staatsbedrijf Eskom, verantwoordelijk voor 90 procent van de stroomvoorziening, het maar niet voor elkaar om dagelijks het licht te laten branden. Al maanden schakelt Eskom de stroomtoevoer gepland af, om zo te voorkomen dat het systeem helemaal implodeert. Dit jaar kende nog geen dag zónder stroomonderbrekingen, waarbij huishoudens en bedrijven soms tien uur achtereen zonder elektriciteit zitten. In de aankomende wintermaanden, vanaf juni, zal die crisis vanwege de hogere stroomvraag alleen maar verergeren, als er niks verandert.

Eskom kampt met miljardenschulden, wat het onmogelijk maakt de rammelende kolencentrales volwaardig te laten draaien en in achterstallig onderhoud te voorzien. Ook werd het geraakt door grootschalige stakingen. Twee weken geleden werd de toch al vertrekkende topman André de Ruyter per direct ontslagen, nadat hij in een interview leegliep over de grootschalige corruptie binnen Eskom: De Ruyter zei niet te kunnen voorkomen dat er iedere maand nog tientallen miljoenen euro’s spoorloos verdwijnen.

Nieuwe topman

Aan Ramokgopa dus allereerst de taak een nieuwe topman te vinden voor het energiebedrijf. En vervolgens om het onderhoud van de decennia-oude centrales weer op gang te krijgen; mogelijkheden te vinden waarbij cruciale sectoren kunnen worden ontzien van stroomafschakeling; en nieuwe bronnen aan te boren om energie op te wekken, zo zei president Ramaphosa in een verklaring over de verantwoordelijkheden van de nieuwe minister.

Ramokgopa kan daarbij bogen op zijn ervaring als burgemeester van de metropoolregio Tshwane, waar Pretoria onder valt. Ook was hij tot voor kort verantwoordelijk binnen de Zuid-Afrikaanse regering voor investeringen in infrastructuur.

Het ministerschap voor elektriciteit staat los van het ministerie voor energie. “Deze post is ingesteld zo lang als het nodig is de crisis te bezweren”, zei Ramaphosa. Die ongetwijfeld zal hopen dat zijn nieuwe crisismanager die klus binnen twaalf maanden zal kunnen klaren – waarna het land naar de stembus zal gaan.

