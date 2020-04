Nieuwe Labourleider Keir Starmer wacht een onmogelijke taak: de partij weer verenigen

Verrassend was het niet. In alle peilingen stond Keir Starmer (57) als de gedoodverfde winnaar te boek. Maar dat hij in de eerste ronde van de leiderschapsverkiezingen binnen de Britse Labourpartij direct een meerderheid van 56 procent van de stemmen haalde, overtrof de verwachtingen. De voormalig mensenrechtenadvocaat wist zijn concurrenten Rebecca Long-Bailey (27,6 procent) en Lisa Nandy (16,2 procent) ver achter zich te laten.

Normaal gesproken zou de naam van de nieuwe leider op een speciaal partijcongres bekend worden gemaakt. Gevolgd door een overwinningsspeech en een minutenlang applaus. Maar in deze surreële tijden maakte Labour de nieuwe leider bekend via de website. De overwinningsspeech kwam in de vorm van een thuis opgenomen videoboodschap. “Dank voor het vertrouwen”, zei Starmer voor een witte muur.

De geboren Londenaar had zich de afgelopen jaren slim gepositioneerd. Hij komt uit de gematigde vleugel van de partij, maar bleef in zijn rol als brexit-woordvoerder van de fractie wel altijd loyaal aan de veel radicalere partijleider Jeremy Corbyn. Starmer geloofde altijd dat het slimmer is van dichtbij invloed uit te oefenen op de leider dan hem de rug toe te keren, zoals veel van zijn eveneens gematigde collega’s de afgelopen jaren deden. Zo lukte het Starmer Corbyn uiteindelijk te overtuigen campagne te voeren voor een nieuw brexit-referendum.

Corbyn had een ijzersterke machtspositie

Dat betaalde zich bij de leiderschapsverkiezingen uit. Uit alle hoeken van de partij kreeg hij stemmen en dus het vertrouwen. Starmer lijkt in die zin de aangewezen kandidaat om de zo gespleten partij weer langzaam te verenigen.

De opluchting bij de zogenoemde ‘Blairites’, Labour-parlementariërs die geloven in de gematigde koers waarmee Tony Blair drie keer de verkiezingen won, was groot. Vijf jaar lang vochten ze een interne strijd uit met Corbyn en diens vertrouwelingen. Een strijd die ze keer op keer verloren. Corbyn had dankzij de enorme steun onder de partijleden een ijzersterke machtspositie verworven.

“Het trieste feit dat we het laagste aantal parlementariërs hebben sinds de Tweede Wereldoorlog is alles wat je moet weten over het Corbyn-experiment”, zei Labour-prominent Iain McNicol.

Ridder en brexit-woordvoerder Keir Starmer is sinds 2015 Lagerhuislid voor Labour. Daarvoor was hij hoofdaanklager bij de Crown Prosecution Service, de Britse versie van het Openbaar Ministerie. Voor zijn bewezen diensten als hoofdaanklager en mensenrechtenadvocaat werd hij geridderd. Sindsdien is het Sir Keir Starmer. Hij was de afgelopen jaren het brexit-gezicht van de partij. Als brexit-woordvoerder voerde hij namens Labour in alle grote brexit-debatten het woord in het parlement.

De verwachting is dat Starmer de partij weer meer naar het midden zal sturen. Een zacht-linkse koers, zoals verschillende Britse media het omschreven. Al zal dat geleidelijk gaan. De nieuwe leider heeft enkele Corbyn-vertrouwelingen wel gevraagd in zijn schaduwkabinet plaats te nemen. Starmer maakte zelf immers de afgelopen jaren deel uit van de partijtop en wil niet meteen een deel van de partij tegen zich in het harnas jagen.

Ook nam hij direct stelling tegen het antisemitisme binnen Labour, een probleem waar Corbyn maar geen grip op kreeg. “Ik zal er alles aan doen dat gif met wortel en tak uit te roeien. Het succes zal ik afmeten aan het aantal Joodse Labour-leden dat weer terug zal keren nadat ze ons verlaten hebben de afgelopen jaren”, zei hij.

Het lijkt een complexe taak: middenin deze coronacrisis een verzwakte partij overnemen terwijl premier Johnson regeert met een meerderheid van tachtig zetels. “We moeten een berg beklimmen. Maar dat gaat ons lukken”, sprak Keir Starmer hoopvol.

