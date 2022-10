Nieuwe Italiaanse regering is duidelijk rechts en nationalistisch

Klokslag tien uur is het zaterdagochtend zover: de nieuwe Italiaanse ministersploeg wordt in het presidentieel paleis in Rome beëdigd. Eén voor een komen de vierentwintig ministers in de statige zaal vol blinkend goud en donkerrood fluweel naar voren. Onder het wakende oog van president Sergio Mattarella zweren ze dat ze trouw aan de republiek en loyaal aan de grondwet zullen zijn. De eerste die aan de beurt is, is de 45-jarige Giorgia Meloni, de nieuwe premier. Deze uiterst rechtse politica is daarmee de eerste vrouw in de geschiedenis van Italië die een regering leidt.

Die baan komt Meloni toe omdat ze met haar radicaal-rechtse Fratelli d’Italia (FdI) vorige maand 185 zetels in het 600-koppige parlement won. Haar twee partners, de Lega van Matteo Salvini en Silvio Berlusconi’s Forza Italia, veroverden respectievelijk 96 en 62 zetels. De drie coalitiepartijen zeggen niet te twijfelen aan het Italiaanse lidmaatschap van de Europese Unie, maar beloven een rechts-nationalistische koers te varen waarbij ze de belangen van de Italianen op de allereerste plaats zetten.

Pro-Europabeleid

En dat beloofde beleid blijkt ook duidelijk uit de ministers die Meloni heeft geselecteerd. Haar pro-Europese beleid moet tot uiting komen middels Antonio Tajani (Forza Italia) op buitenlandse zaken. Tajani is eurocommissaris en voorzitter van het Europees Parlement geweest en staat bekend als een overtuigd EU-voorstander. De nieuwe minister van financiën is Giancarlo Giorgetti van de rechts-nationalistische Lega. Hij geldt als relatief pro-Europees.

Dat Italië nu wordt geleid door partijen die de nadruk leggen op nationalisme, De christelijke wortels van Italië, het traditionele gezin en het buiten de deur houden van immigranten is ook helder.

Made in Italy

Zo is Salvini minister van infrastructuur en transport. De Lega-leider was het liefst opnieuw minister van binnenlandse zaken geworden om zijn strenge anti-immigratiebeleid uit 2018-2019 weer op te pakken. Maar in zijn huidige baan gaat hij over de havens en de kustwacht, en kan dat gebruiken om de bootmigranten uit Afrika te weren. De nieuwe minister van binnenlandse zaken was destijds op het ministerie de kabinetschef van Salvini. Opvallend – en nieuw – is ook dat de kersverse minister van landbouw (een zwager van Meloni) nu ook over ‘voedselsoevereiniteit’ gaat. En er is een minister voor ‘bedrijven en het Made in Italy’. De minister voor ‘het gezin, geboorte en gelijke kansen’ is een vrouw die uitgesproken anti-abortus is, en ook tegen kunstmatige bevruchting, het homohuwelijk (dat in Italië nog niet bestaat) en euthanasie (dat niet wettelijk is geregeld).

De nieuwe ploeg gaat zondag aan het werk. Meloni en haar ministers wacht een loodzware taak. Want Italië dreigt een recessie in te duiken, de inflatie is met zo’n negen procent super hoog en ook de Italianen en hun bedrijven hebben de grootste moeite om de stijgende energierekeningen te betalen. Een van de eerst dingen die Meloni moet doen, is enkele miljarden vinden voor een nieuw steunpakket voor de worstelende ondernemingen. Ook is er haast met het maken met de landsbegroting voor 2023; Meloni moet besluiten hoe groot het begrotingstekort zal worden.

Oorlog in Oekraïne

Analisten verwachten dat de nieuwe Italiaanse premier snel naar Duitsland en Frankrijk zal willen reizen om het vertrouwen van die twee belangrijke Europese partners te winnen. Het zal wat dat betreft voor haar nog pittig worden om deze regering, als het gaat om de oorlog in Oekraïne, als verenigd pro-Kiev en pro-NAVO te presenteren.

Die lijn wil Meloni wel aanhouden. Maar daarover bestaan fikse spanningen binnen de coalitie. Zo maakte Silvio Berlusconi de afgelopen weken meermaals pro-Russische opmerkingen en legde hij de schuld van de oorlog bij Kiev, en werden er binnen de Lega vraagtekens bij de sancties tegen Rusland gezet.

