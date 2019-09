Nieuwe Griekse premier Mitsotakis pakt migratie hard aan

In alle vroegte vertrok gisterochtend een schip van het Griekse eiland Lesbos met ruim zeshonderd migranten richting Thessaloniki op het vasteland. In de namiddag gingen zo’n negenhonderd migranten aan boord van een tweede schip. Ze worden in het noorden van het land opgevangen nu de kampen op Lesbos overvol zijn. Alleen al in kamp Moria, waar officieel plek is voor drieduizend mensen, verblijven meer dan tienduizend mensen onder zeer slechte omstandigheden. De spanningen lopen regelmatig hoog op – vorige week kwam een Afghaanse tiener bij een gevecht om.

Spoedberaad

Met het overbrengen van asielzoekers naar het vasteland probeert de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis de crisis op de eilanden onder controle te krijgen. Ook beloofde hij dat ruim honderd onbegeleide minderjarige migranten met familie elders in Europa herenigd zullen worden. De premier deed dat na een spoedbijeenkomst afgelopen weekend met een paar ministers en adviseurs. Het topberaad werd belegd nadat donderdag dertien boten met meer dan vijfhonderd mensen op Lesbos waren aangekomen. “Als deze situatie doorzet, kunnen we een herhaling van 2015 tegemoet zien”, zei na afloop minister Chrysochoidis, die over migratie gaat. In dat jaar kwamen dagelijks duizenden asielzoekers in Griekenland aan. Nu gaat het om honderden mensen per week die vanuit Turkije de overkant weten te bereiken.

Die mensen moeten worden tegengehouden, vindt de centrum-rechtse regering van Mitsotakis, die in juli aantrad. Allereerst door Turkije. Dat land heeft immers in 2016 met de EU afgesproken om in ruil voor financiële steun asielzoekers die naar Europa willen reizen tegen te houden. Athene riep vrijdag dan ook de Turkse ambassadeur op het matje; die moest uitleggen hoe het kan dat asielzoekers nog altijd Griekenland weten te bereiken. Verder zei de premier de hulp in te zullen roepen van de Navo en het Europese grensagentschap Frontex bij controles op zee en beloofde hij de Griekse kustwacht tien speedboten om extra patrouilles te kunnen uitvoeren.

Niet in hoger beroep

Naast meer grenscontrole kondigde Mitsotakis ook striktere regels aan voor asielzoekers die al in Griekenland verblijven. Zo kunnen mensen van wie het asielverzoek is afgewezen daar niet langer tegen in beroep gaan en zullen ze zo snel mogelijk het land uit worden gezet. Volgens minister Chrysochoidis zou de helft van de 80.000 asielzoekers die in Griekenland verblijven moeten zijn teruggestuurd.

De maatregelen van de nieuwe regering komen niet onverwacht. Al tijdens de verkiezingscampagne voor zijn partij Nieuwe Democratie liet Mitsotakis weten dat Griekenland niet een ‘onbegrensde tuin’ is. Door een strikte aanpak van migratie aan te kondigen hoopte hij de wind uit te zeilen te nemen van het extreem-rechtse Gouden Dageraad.

