Nieuwe Franse regering gaat vooral voor continuïteit, met één handreiking naar links

Onder de 27 ministers, onderministers en staatssecretarissen – dertien vrouwen, veertien mannen – bevinden zich enkele opmerkelijke nieuwelingen. Zo wordt de ambassadeur van Frankrijk in Londen, Catherine Colonna (66), de nieuwe minister van buitenlandse zaken.

En een onbekende adviseur culturele zaken, Rima Abdul Malak (44), is benoemd tot de nieuwe minister van cultuur.

Grootste verrassing op onderwijs

Maar veruit de grootste surprise du chef, zoals dat heet in Frankrijk, is de komst van de historicus Pap Ndiaye op onderwijs. Het verschil tussen Ndiaye, directeur van het museum voor immigratie en docent aan het instituut voor politieke wetenschappen in Parijs, en zijn voorganger Jean-Michel Blanquer kan niet groter zijn.

Blanquer hechtte bijzonder aan de laïcité, de Franse opvatting van de scheiding van kerk en staat, en was erg kritisch over de opmars van ‘woke’ in het hoger onderwijs. Ndiaye (56), gespecialiseerd in Black Studies, staat juist erg open voor thema’s zoals systemisch racisme die achter dit begrip schuilgaan.

Op sociale media werd de benoeming van Ndiaye, zoon van een Senegalese vader en een Franse moeder, toegejuicht als een ‘meesterzet’ of juist betreurd als ‘triomf voor de ideeën die autochtone Europeanen een schuldgevoel aanpraten over het koloniale verleden’.

Handreiking naar links

De benoeming van Ndiaye lijkt bedoeld als handreiking naar links, de enige echte handreiking naar links die hij doet. Afgezien van deze avontuurlijke keuze borduurt Macron vooral voort op de centrumrechtse lijn van zijn eerste mandaat.

Bruno Le Maire (financiën) en Gérald Darmanin (binnenlandse zaken) blijven op hun post. Zowel Le Maire (53) als Darmanin (39) zijn afkomstig van de centrum-rechtse partij Les Républicains, de erfgenaam van de oude gaullistische RPR van Jacques Chirac.

Voor het overige zijn de posten in Macron 2.0 voornamelijk herverdeeld onder leden van het huidige team. Zo ruilt Olivier Dussopt, een voormalige socialist, het onderministerschap in voor de portefeuille werkgelegenheid.

Dussopt (43) zal zich hier met premier Élisabeth Borne bezig gaan houden met een ingreep in het pensioenstelsel die even impopulair als cruciaal voor de de staatsfinanciën is. Zonder verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd (nu 62 jaar) zal Frankrijk niets aan de groeiende schuldenlast kunnen doen.

Twee ministers voor energietransitie

Het ministerie voor energietransitie krijgt twee ministers, zoals Macron had aangekondigd, om het belang van de zaak te onderstrepen. Tijdens zijn eerste termijn kreeg Macron veel kritiek op zijn klimaatbeleid.

Agnès Pannier-Runacher (47) – die industrie onder haar hoede had – wordt de eerste minister van energietransitie. De tweede is Amélie de Montchalin (36), die zich bezighield met de modernisering van de publieke dienstverlening.

De Montchalin wordt belast met ‘ecologische planning’. Wat dit precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk. Het heeft in ieder geval te maken met afspraken over doelstellingen.

Mélenchon: Asociaal afbraakbeleid

De linkse oppositieleider Jean-Luc Mélenchon begroette op een speciale persconferentie de nieuwe ploeg in de hardst mogelijke bewoordingen. “In deze regering zit iedereen die verantwoordelijk is voor het asociale afbraakbeleid van de afgelopen jaren en het uitstelgedrag op klimaatgebied.”

Vervolgens riep Mélenchon de kiezer op van de parlementsverkiezingen volgende maand een referendum te maken, zodat Macron gedwongen zou worden om hem tot premier te benoemen. “De vraag wordt: wilt u ze laten stoppen of doorgaan?”

