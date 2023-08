Nieuwe feiten in de zaak tegen Trump maken op de aanhangers geen indruk

Wat kan een trouwe Trump-aanhanger er nog van overtuigen dat zijn of haar politieke idool niet deugt als president? Met die vraag worstelen historici, juristen en oud-politici, die massaal naar de studio’s zijn gehaald of in de pen geklommen na de start van een nieuwe strafzaak tegen de ex-president. Trump zal donderdag worden voorgeleid en zich daar – naar valt aan te nemen – onschuldig verklaren. De aanklachten kunnen hem in theorie tientallen jaren gevangenisstraf opleveren.

Speciale aanklager Jack Smith overtuigde een jury van burgers in Washington DC ervan dat Donald Trump terecht moet staan voor onder meer ‘fraude gepleegd tegen de Verenigde Staten’, het ‘verstoren van een officiële handeling’ en ‘samenzwering tegen burgerrechten’.

De ‘burgerrechten’ gaan over het eerlijk tellen van de uitgebrachte stemmen van de presidentsverkiezing van 2020. Trump en zes nog niet bij naam genoemde of vervolgde medesamenzweerders regelden dat er officieel lijkende alternatieve verkiezingsuitslagen van zeven staten, waarin Trump won, naar het Congres gingen.

'De beweringen waren vals, de verdachte wist dat’

Het verstoren van een ‘officiële handeling’ vond plaats op 6 januari 2021: de bezegeling door het Congres van de overwinning van Joe Biden aan de hand van de uitslagen uit de staten. Die werd onderbroken doordat Trump-aanhangers het Capitool bestormden.

En de gepleegde ‘fraude’ tegen de Verenigde Staten’? Die slaat op de baaierd aan leugens die Trump vertelde over de verkiezingen. Duizenden onbevoegd uitgebrachte stemmen, stapels onder een tafel vandaan getoverde biljetten, partijdige stemcomputers: hij bleef erop hameren – ook nadat zijn eigen advocaten en ministers uitlegden dat het niet kon en hij dat in onbewaakte momenten ook toegaf. “Die beweringen waren vals, en de verdachte wist dat ze vals waren”, zo stelt de aanklacht, bij voorbaat Trumps verdediging parerend dat hij toch zijn mening mocht uiten.

Volgens aanklager Smith hadden al die leugens een weloverwogen doel: twijfel zaaien over de verkiezingen, zodat Republikeinse functionarissen de uitslag zouden durven veranderen in de staten waar Trump krap had verloren.

‘Je bent te eerlijk’

Toen die dat niet deden, vestigde Trump zijn hoop op partijgenoten in het Congres, en in laatste instantie op vice-president Mike Pence. De demonstratie bij het Capitool op 6 januari was de laatste poging om Pence, voorzitter bij de bevestigingsceremonie, te laten ingrijpen. Hij had tot uitstel moeten besluiten of Trumps herverkiezing moeten afkondigen.

“Je bent te eerlijk”, had Trump enkele dagen eerder tegen de weigerachtige vicepresident gezegd. Die uitspraak, opgetekend door Pence zelf, was nog niet bekend. Pence had, in tegenstelling tot veel anderen uit de omgeving van Trump, niet getuigd voor de 6 januari-commissie van het Huis van Afgevaardigden. Die had in hoorzittingen al veel informatie over het complot boven tafel gekregen.

Een andere nieuwigheid in de aanklacht is de reactie van een medesamenzweerder, een onderminister van justitie. Op de waarschuwing dat overal rellen zouden uitbreken als Trump tot president zou worden uitgeroepen, reageerde deze onderminister: “Daar hebben we de wet op de opstanden voor”. Met andere woorden: dan zet de regering-Trump gewoon het leger in.

Biden en Trump gaan gelijk op

Het maakt allemaal geen indruk op de Republikeinse leden van het Congres. Ze gaan niet zover als Trump zelf, die vindt dat zijn vervolging ‘doet denken aan nazi-Duitsland’. Maar volgens hen had Trump alle recht op het uiten van zijn mening.

De Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zegt dat de aanklacht bedoeld is om de aandacht af te leiden van onderzoek dat het Huis doet naar corruptie rond Joe Biden. Die zou zijn functie als vicepresident onder Barack Obama hebben ingezet ten gunste van zaken van zijn zoon Hunter.

Volgens peilingen ziet meer dan de helft van de Republikeinse kiezers Trump nog steeds als de beste presidentskandidaat van hun partij. En als je alle Amerikanen uit de twee laat kiezen, gaan Biden en Trump gelijk op. Daar brachten de hoorzittingen over 6 januari geen verandering in. De twee al in gang gezette strafzaken tegen Trump, over valsheid in geschrifte en het achterover drukken van belangrijke documenten bij zijn vertrek uit het Witte Huis, evenmin. Het is dus maar de vraag of een proces over het aanvechten van de verkiezingsuitslag – vermoedelijk niet live te zien – daar wel verandering in gaat brengen.

