Nieuwe Europese aanpak kinderporno stuit meteen op ferme kritiek

“Daders, we komen je halen”, zei Eurocommissaris Ylva Johansson woensdag tegen de mensen die kinderporno maken. De Europese Commissie wil kinderen op internet even goed gaan beschermen als in het echte leven. Ze stelt daarom stevige wetten voor.

Want terwijl kinderen de afgelopen jaren op steeds jongere leeftijd steeds langere tijd achter een scherm doorbrengen, komen er ook steeds meer gevallen van misbruik voor. In tien jaar tijd nam het onlinekindermisbruik met 6000 procent toe, zo becijferde Interpol.

Tot nu toe liet Brussel het over aan de techbedrijven om te controleren op misbruik. Allemaal beloofden ze plechtig dat te doen, maar in werkelijkheid kwam er weinig van terecht.

Bedrijven waren bijvoorbeeld verplicht het te melden als er bij hen misbruik werd gesignaleerd, maar deden dat amper. Daardoor leek het alsof 95 procent van de kindermisbruikzaken in 2020 op Facebook plaatsvond. Vanuit andere platforms, zoals Google en Snap, kwam een minimaal aantal meldingen. “Maar er was overduidelijk bewijs dat het probleem zich niet beperkt tot één platform”, aldus de Commissie.

Baanbrekende wet

Woensdag presenteerde Johansson daarom een baanbrekende wet die bedrijven verplicht om op kindermisbruik te controleren, om te rapporteren en te handhaven. Hoe ze dat moeten doen gaat een nieuwe Europees agentschap, dat opereert onder de vleugels van Europol, ze vertellen. Dat agentschap zal ook toezien op de naleving van de wet.

De Europese Commissie betreedt met het voorstel het domein dat tot nu toe privé was: het berichtenverkeer tussen mensen onderling. Johansson zegt dat te willen doen op een zo min mogelijk schadelijke manier. Bedrijven moeten een risico-analyse voorleggen aan een bevoegde autoriteit, die op grond daarvan besluit of er reden is voor gerichte controle. Is die er, dan wil de Commissie tijdelijk detectietechnologie inzetten om te zien of er kinderporno zit tussen de berichten die mensen ontvangen.

De Commissie zegt dat er geen andere manier is om kinderen te beschermen en wijst op de omvang van het probleem: alleen al in 2021 werden 85 miljoen foto’s van misbruikte kinderen gevonden. Dat aantal groeit. Een deel van die groei kent een lugubere achtergrond, vertelde Johansson. “We weten dat gebruikers zelf materiaal moeten produceren om toegang te krijgen tot ander materiaal. Dat betekent dat ze een kind moeten verkrachten om te kunnen kijken naar een verkrachting die eerder heeft plaatsgevonden.

“Tegen kinderen die steeds opnieuw het ergste moment uit hun leven moeten herbeleven op internet, wil ik zeggen: we gaan er een eind aan maken”, sprak de Eurocommissaris.

Detectietechnologie is spionagesoftware

Dat doet ze dan wel met een draconische wet, zo zeggen critici, want een ander woord voor ‘detectietechnologie’ is ‘spionagesoftware’.

Bits of Freedom, de organisatie die strijdt voor een rechtvaardige informatiesamenleving, zegt dat de plannen van de Commissie buitenproportioneel zijn. “Het voorstel is schadelijk voor de vertrouwelijkheid van onze digitale communicatie”, zegt beleidsadviseur Rejo Zenger.

Hij voorspelt dat het debat over deze wet snel emotioneel zal worden, omdat het gaat om de uitbuiting van kinderen. Ook Bits of Freedom is daar tegen. Maar het is volgens Zenger toch beter als berichtenverkeer vertrouwelijk blijft. “Je kunt alleen veilig communiceren met een vertrouwenspersoon of een hulpverlener als niemand over je schouders meekijkt.”

Johansson zei woensdag dat ze op de hoogte is van de kritiek. De Commissie is niet van plan om mee te kijken naar alle berichten, zei ze. “Het is alsof je met een magneet op zoek gaat naar een naald in een hooiberg”, zei ze. “Dan vind je alleen die naald, niets anders.”

