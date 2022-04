Nieuwe EU-sancties voor Rusland, maar olie en gas blijven buiten schot

De Europese Unie staat op het punt Rusland nog harder te treffen, met een vijfde sanctiepakket sinds de oorlog begon. Voor het eerst komt er een boycot van fossiele energie, al is die maatregel nog bescheiden. Niet olie en gas, maar alleen de import van Russische kolen wordt in de ban gedaan.

Verder gaan alle EU-havens dicht voor Russische vrachtschepen. Ook dat is een sanctie die al enige tijd in de lucht hing. Alleen vrachtschepen die onder meer voedselproducten of energie vervoeren, blijven gevrijwaard van het aanlegverbod.

Een andere nieuwe sanctie springt minder in het oog, maar is in financieel en economisch opzicht een veel grotere klap. Dat is het exportverbod op onder meer quantumcomputers en halfgeleiders, een markt van ongeveer 10 miljard euro. “Hiermee gaan we door met de degradatie van Ruslands technologische basis en industriële capaciteiten”, aldus Von der Leyen.

Nederland is behoorlijk afhankelijk van Russische kolen

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakte het nieuwe pakket dinsdag bekend, met een verwijzing naar de ‘gruwelijke beelden uit Boetsja en de andere gebieden waaruit onlangs Russische troepen zijn vertrokken’. De voorstellen, die vooraf zijn afgestemd met de lidstaten, zullen naar verwachting nog deze week unaniem door die 27 landen worden aangenomen.

Volgens Von der Leyen bedraagt de waarde van de EU-import van Russische kolen 4 miljard euro per jaar. Nederland is behoorlijk afhankelijk van kolen uit Rusland. Uit de meest recente cijfers (uit 2020) blijkt dat 43 procent van de Nederlandse import van steen- en bruinkool uit Rusland kwam, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek. Voor de hele EU zou dat cijfer op 53 procent liggen. Dat aandeel is vrij eenvoudig te vervangen door de import uit andere landen.

Von der Leyen zei ook dat er in EU-verband wordt gewerkt aan een olieboycot. Het woord ‘gas’ nam ze niet in de mond. Omdat nog te veel EU-landen afhankelijk zijn van Russisch gas, is een unaniem besluit over een gasboycot nog niet in zicht.

Niet veel pijn

Hoe symbolisch belangrijk de sanctie ook is, de kolenboycot zal Rusland niet veel pijn doen. Tegen de huidige prijzen verdient Rusland 20 miljoen euro per dag aan de kolenexport naar de EU, tegen 850 miljoen voor olie en gas.

“Het zijn niet de kolen waarmee president Poetin rijk wordt of de oorlog kan financieren”, zegt energie-expert Simone Tagliapietra van denktank Bruegel tegen het Amerikaanse persbureau Associated Press. “De grote geldstromen komen zeker van olie en gas, en dat is het probleem.”

De al bestaande sancties tegen de Russische financiële sector worden verder uitgebreid met een transactie-verbod in de EU voor vier banken, waaronder VTB, de op een na grootste Russische bank. Verder zijn wegtransportondernemingen uit Rusland en Wit-Rusland niet meer welkom in de EU.

“Een duidelijk standpunt innemen is niet alleen cruciaal voor ons in Europa, maar ook voor de rest van de wereld”, zo sloot Von der Leyen haar aankondiging af. “Een duidelijk standpunt tegen Poetins keuze voor de oorlog, een duidelijk standpunt tegen de slachting van burgers en een duidelijk standpunt tegen de schending van de fundamentele beginselen van de wereldorde.”

