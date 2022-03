Nieuwe EU-sancties tegen Rusland: Zeven banken worden afgesloten van het Swift-systeem

Het nieuwste pakket EU-sancties tegen Rusland is woensdag van kracht geworden. Daarmee zijn ook de details bekend. In totaal worden zeven Russische banken afgesloten van het Swift-systeem, dat nagenoeg alle communicatie en betalingen tussen banken in goede banen leidt. De grootste Russische kredietverstrekker, Sberbank, en Gazprombank staan niet op die lijst. Die banken zijn belangrijk voor de Europese betalingen van de Russische gas- en olieleveranties.

De op één na grootste bank, VTB, moet wel afscheid nemen van Swift, net als onder meer Bank Otkritie en Bank Rossiya. Zij krijgen tien dagen de tijd om hun Swift-handelingen af te bouwen.

Hoewel er inmiddels concurrerende systemen zijn, zowel Chinees als Russisch, blijft Swift dominant: 70 procent van de Russische transacties leunt erop. Volgens een EU-functionaris zijn de zeven getroffen banken vooral geselecteerd vanwege hun sterke banden met de Russische overheid.

Zwaarste economische middel

De afgelopen week liepen de Amerikanen en de Britten voorop in hun pleidooi voor de hardst mogelijke Swift-uitsluiting. Veel Europese landen toonden meer huiver vanwege de repercussies voor hun eigen banksysteem en de energieleveringen vanuit Rusland.

De Swift-sanctie hing al lange tijd in de lucht en wordt beschouwd als zwaarste economische middel dat de EU kan inzetten. Een andere genomen maatregel is verrassender, en geldt als nóg zwaarder: het afsnijden van de toegang die de Russische centrale bank heeft tot valutarekeningen in het buitenland. Daarmee is de oorlogskas van Moskou opeens naar schatting 152 miljard dollar lichter.

Intussen is ook de EU-blokkade van de Russische staatsmedia Russia Today (RT) en Sputnik unaniem en officieel bekrachtigd door alle 27 lidstaten. Zij worden beschuldigd van systematische verspreiding van nepnieuws en desinformatie over het conflict. EU-providers mogen vanaf nu op geen enkele manier bijdragen aan het doorgeven of faciliteren van deze tv-kanalen.

“Systematische manipulatie van informatie wordt door het Kremlin ingezet als operationeel gereedschap in zijn aanval op Oekraïne”, zei EU-buitenlandchef Josep Borrell daarover. Hij sprak verder van een ‘directe bedreiging van de openbare orde en de veiligheid van de (Europese) Unie’.

Grote tech- en sociale media-bedrijven zoals Facebook, TikTok, Google, YouTube en Twitter weren de uitingen van RT en Sputnik inmiddels.

Wit-Rusland

Ook Wit-Rusland heeft nieuwe EU-sancties op zijn dak gekregen. Het regime in Minsk wordt beschuldigd van actieve betrokkenheid bij en ondersteuning van de Russische aanval op Oekraïne.

Daarbij worden vooral de Wit-Russische hout-, staal- en potas-sectoren getroffen. Potas is een belangrijke grondstof voor kunstmest. Vorig jaar is die sector al op de korrel genomen door de EU, maar de sluipwegen die daarna door Minsk zijn gebruikt, moeten nu ook tot het verleden behoren.

Ook werd woensdag bekend dat er 22 hooggeplaatste Wit-Russische militairen op de sanctielijst zijn gezet, wegens hun rol in de besluitvorming die uiteindelijk leidde tot Wit-Russische betrokkenheid bij de Russische inval.

Minister Wopke Hoekstra van buitenlandse zaken vindt dat alle zware economische sancties die Rusland nu krijgt voorgeschoteld, eigenlijk ook voor Wit-Rusland zouden moeten gelden, zo zei hij maandag in de Tweede Kamer.

