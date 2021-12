Nieuwe Duitse regering wil aan de slag met de toekomst, maar moet eerst vierde golf het hoofd bieden

Elf weken na de verkiezingen heeft Duitsland een nieuwe regering. De sociaal-democratische SPD, de Groenen en de liberale FDP tekenden dinsdag hun regeerakkoord. Woensdagochtend kiest het parlement Olaf Scholz als de nieuwe bondskanselier. Meteen daarna wordt het nieuwe kabinet aangesteld, waarmee een einde komt aan het zestienjarige tijdperk-Merkel.

Met terugblikken, afscheidsinterviews en lezersbrieven in de Duitse media sloot het land de laatste weken dit tijdperk af. Het is nog altijd niet duidelijk wat de 67-jarige Angela Merkel nu gaat doen. Eerst rust nemen in haar buitenhuis in het Brandenburgse Uckermark, wandelen met haar man Joachim Sauer, bijslapen “en dan kijk ik wel weer verder”, zei ze in de zomer.

Toen leek het er nog op dat de regeringsformatie lang zou duren. Met Merkel luiden we het nieuwe jaar in, dachten de Duitsers toen nog. Maar eerder dan verwacht geeft ze dus deze week het stokje al door aan Olaf Scholz.

Vormgeven van de toekomst

Het 177 pagina’s tellende regeerakkoord werd dinsdag door de coalitiepartijen ondertekend in het Berlijnse Futurium, een museum dat tentoonstellingen over het vormgeven van de toekomst onderdak biedt, met thema’s als technologie en het klimaat.

Een symbolische keuze, want de drie samenwerkende partijen presenteren zich nadrukkelijk als een progressieve regering, die het land na zestien jaar onder de christen-democraten (CDU) klaar wil stomen voor de toekomst. ‘Durf vooruitgang te wagen’ is de titel van het regeerakkoord.

Zo wil de nieuwe regering Duitsland op een klimaat-neutrale koers brengen. En omdat het land op het gebied van technologie hopeloos achterloopt, wil de coalitie inzetten op digitalisering. Ook belooft het regeerakkoord een aantal liberale wetsvoorstellen.

Zo moet marihuana gelegaliseerd worden en een controversiële anti-abortuswet worden afgeschaft. “Nu is het tijd voor actie”, zei FDP-lijstrekker Christian Lindner bij het ondertekenen van het regeerakkoord. “We hebben geen illusies, we weten dat we voor grote uitdagingen staan.”

Want de ambitieuze toekomstplannen van de regering lijken heel ver weg te staan van de Duitsers, nu het land zich midden in de vierde coronagolf bevindt. Dagelijks worden meer dan 55.000 nieuwe besmettingen geconstateerd, bijna drie keer zoveel als tijdens eerdere golven.

Daarom zat de nieuwe regering dinsdag, nog voor het inkt op het regeerakkoord was gedroogd, al in een parlementsvergadering over nieuwe coronamaatregelen. Het temmen van de pandemie zal volgens aankomend bondskanselier Olaf Scholz de “volledige kracht en aandacht” van de nieuwe regering vereisen.

Zwaar getroffen deelstaten

Vooralsnog sluit de kersverse regering een uitgaansverbod en het sluiten van bedrijven en scholen uit. Toch willen de regeringspartijen het wel mogelijk maken voor zwaar getroffen deelstaten om beperkingen op te leggen op het gebied van vrijetijdsbesteding. Het sluiten van de gastronomie en culturele instellingen wordt daarom nu op sommige plekken overwogen.

Ook werkt de regering aan een vaccinatieplicht voor medewerkers van ziekenhuizen en verpleeghuizen. “Het besmettingsproces waar we momenteel allen door worden getroffen komt van ongevaccineerden”, zei Scholz die ook een algehele vaccinatieplicht wil dinsdag. “Daarover is geen twijfel.”

Veel door de pandemie vermoeide Duitsers zijn opgelucht dat de regering van Scholz zo stellig inzet op vaccineren. Toch roept dat in sommige regio’s juist grote weerstand op. In de oostelijke deelstaten Thüringen en Saksen, waar de vaccinatiegraad veel lager is dan in de rest van het land, gingen maandagavond duizenden mensen de straat op. Daarbij werd het huis van de Saksische gezondheidsminister Petra Klöpping omcirkeld.

“We zien dat de protesten steeds meer geladen zijn met haat en geweld”, zei de Saksische binnenlandminister Roland Wöller. De binnenlandministers van verschillende deelstaten verzochten deze week de nieuwe regering niet alleen te zoeken naar coronamaatregelen, maar ook naar een antwoord op de vraag hoe het land het beste om kan gaan met de protesten.

Karl Lauterbach riep in Twittertirades om strengere coronamaatregelen. Beeld EPA

Karl Lauterbach (SPD) minister van gezondheid De epidemioloog en gezondheidseconoom Karl Lauterbach werd tijdens de pandemie bekend door zijn vele mediaoptredens en Twittertirades, waarin hij riep om strengere coronamaatregelen. Hoewel hij geen populair figuur is binnen zijn eigen partij leek hij vanwege zijn expertise wel de meest logische keuze. Hij ziet vaccineren als de belangrijkste uitweg uit de pandemie en zal zich daarop richten. Op de lange termijn wil hij het tekort in verpleegpersoneel oplossen en het complexe Duitse zorgsysteem herstructureren.

Christian Lindner kan als minister van Financiën plannen dwarsbomen door er geen budget voor vrij te maken. Beeld AFP

Christian Lindner (FDP), minister van financiën Christian Lindner vocht de laatste weken met Robert Habeck van de Groenen om deze belangrijke machtspositie in de Duitse regering. De minister van financiën kan namelijk plannen dwarsbomen door er geen budget voor vrij te maken. Dat is een belangrijke noodrem die de FDP kan inzetten tegen ideeën van de SPD en de Groenen die FDP-kiezers tegen de haren in strijken. Lindner ziet er vanuit zijn positie op toe dat de belastingen niet omhoog gaan en dat na de pandemie de rem op nieuwe overheidsschulden terugkeert.

Robert Habeck heeft in de nieuwe regering een bijzondere machtspositie. Beeld Getty Images

Robert Habeck (de Groenen) minister van klimaat en economie In de nieuwe regering heeft de energieke Robert Habeck, medevoorzitter van de Groenen, een bijzondere machtspositie. Behalve vicekanselier wordt hij een zogeheten ‘superminister’, die aan het hoofd staat van twee samenwerkende ministeries. Hij zal het kersverse klimaatministerie inrichten, dat door de nieuwe regering in het leven is geroepen om het land op een klimaatneutrale koers te brengen. In zijn positie als minister van economie zal hij proberen de Duitse industrie ook op één lijn te brengen met die koers.

Annalena Baerbock wil de Europese samenwerking versterken. Beeld Getty Images

Annalena Baerbock (de Groenen) minister van buitenlandse zaken Annalena Baerbock, expert op het gebied van het internationaal recht, wordt de eerste vrouwelijke minister van buitenlandse zaken in Duitsland. Baerbock wil de Europese samenwerking versterken. Verder is zij voorstander van een hardere toon tegen landen waar mensenrechten worden geschonden, zoals China en Rusland. Baerbock is fel tegen Nord Stream 2. Toch zal ze waarschijnlijk weinig ondernemen tegen de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland, omdat de nieuwe regering voor de ambitieuze klimaatplannen afhankelijk is van gas.

