Nieuwe dode door politiegeweld zet het proces tegen Derek Chauvin onder extra spanning

Veel Amerikanen hopen dat de rechtszaak tegen politieman Derek Chauvin een begin kan zijn van het helen van de diepe wonden die de dood van de zwarte arrestant George Floyd vorig jaar in de samenleving sloeg. Maar dat die wonden nu nog open zijn, bleek een paar kilometer buiten de rechtszaal, waar opnieuw een zwarte man de dood vond nadat hij door de politie was aangehouden.

De dood van de 20-jarige man leidde in de nacht van zondag op maandag tot ongeregeldheden in Brooklyn Center, een voorstad van Minneapolis, waar Chauvin momenteel terechtstaat voor de dood van Floyd. Nadat het nieuws op zondagavond bekend werd verzamelden zich demonstranten, die ook de confrontatie met de politie aangingen. Volgens lokale media werd ook ingebroken bij zo’n twintig winkels in een winkelcentrum.

Volgens de politie werd de man aangehouden voor een verkeersovertreding en bleek vervolgens dat er nog een arrestatiebevel voor hem uitstond. Toen hij terug de auto in vluchtte, schoot de politie daarop op hem. Een paar straten verderop veroorzaakte de man een ongeluk, waarbij verder niemand gewond raakte, en werd hij dood aangetroffen in de bestuurdersstoel. De lichaamscamera’s van de politie zouden aan hebben gestaan, waardoor er de komende tijd meer duidelijk zou moeten worden over de precieze toedracht van de dood van de man.

Advocaten proberen twijfel te zaaien

De precieze toedracht van de dood van George Floyd stond de afgelopen week ook centraal tijdens de tweede week van het proces tegen Derek Chauvin. De agent hield zijn knie minutenlang op de keel van George Floyd gedrukt, waarna Floyd stierf. Terwijl de aanklager probeert te bewijzen dat hier dus sprake was van moord, doodslag of in ieder geval dood door schuld, probeerde de verdediging twijfel te zaaien over de vraag of het zitten op de keel wel de doodsoorzaak was geweest. Floyd worstelde namelijk ook met een drugsverslaving, en het gebruik van fentanyl, waarvan in zijn bloed sporen werden aangetroffen, zou er volgens de advocaten ook toe geleid kunnen hebben dat Floyd te weinig adem kreeg.

De medische experts die de afgelopen dagen in de rechtbank werden gehoord, lieten echter weinig heel van die theorie. Niets in de videobeelden suggereert een overdosis, en alles suggereert dat de dood veroorzaakt werd doordat Chauvin negenenhalve minuut op de keel van Floyd bleef zitten. Zoiets kan ook ieder normaal gezond persoon fataal worden, aldus longarts Martin Tobin.

Niet binnen de voorschriften

Een verdere tegenslag voor de verdediging kwam van de korpschef van de politie van Minneapolis, Medaria Arradondo. Die was er heel duidelijk over dat het gedrag van Chauvin op geen enkele manier binnen de voorschriften voor het gebruik van geweld paste. Niemand had verwacht dat Arradondo voor Chauvin in de bres zou springen, maar de ondubbelzinnige manier waarop de korpschef het gedrag van de agent veroordeelde, werd in veel Amerikaanse media als opvallend gezien.

Inmiddels is de derde week van het proces begonnen, dat naar verwachting zo’n vier weken zal duren, waarna de jury tot een oordeel over de schuld van Chauvin moet komen.

